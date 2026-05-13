Una influencer generó una fuerte repercusión en redes sociales luego de publicar un video en el que toca un ratón colilargo durante una excursión por Circuito Chico, en San Carlos de Bariloche.
Una influencer compartió un video tocando a un ratón que transmite hantavirus
La turista acarició un ratón colilargo durante una excursión por Circuito Chico y luego reconoció que no sabía que podía portar hantavirus.
La escena se viralizó rápidamente en TikTok, donde decenas de usuarios le advirtieron que se trataba de un roedor asociado a la transmisión del hantavirus.
El video que encendió las alertas
La protagonista del episodio fue Marina Korb, creadora de contenido vinculada a viajes por distintos destinos del mundo.
En el video se la observa acariciando al animal y luego colocándolo sobre la palma de su mano. “Qué lindo, encima es re suavecito”, se la escucha decir mientras manipula al roedor.
En otro tramo de la grabación, la influencer incluso bromea con la posibilidad de adoptarlo antes de liberarlo nuevamente.
Las advertencias en redes sociales
La publicación recibió una gran cantidad de comentarios de usuarios que le señalaron el riesgo sanitario de haber tocado un ratón colilargo.
El episodio tomó mayor dimensión en medio de la alerta por hantavirus y la repercusión internacional del brote vinculado al crucero MV Hondius.
Luego de la viralización, Korb explicó que no sabía de qué especie se trataba ni el riesgo que implicaba manipularlo.
La explicación de la influencer
“En mi defensa, no sabía que ese era el ratón colilargo que porta el virus; yo solo vi un bicho muy lindo”, escribió la joven tras la ola de críticas.
La influencer agregó que esa misma noche se enteró de que se habían registrado muertes vinculadas a un rebrote en la zona. “Spoiler: sobreviví”, completó en tono irónico.
El caso volvió a poner en discusión la importancia de evitar el contacto directo con animales silvestres, especialmente en zonas donde existen antecedentes de transmisión de enfermedades.