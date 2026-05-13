Las autoridades sanitarias de Río Negro confirmaron que el paciente internado por hantavirus en la ciudad de Bariloche fue diagnosticado con la cepa Andes, la variante característica de la Patagonia y la única que ha demostrado capacidad de transmisión entre humanos.
Se confirmó que el paciente internado por hantavirus en Bariloche tiene la cepa Andes
El diagnóstico fue confirmado por el Instituto Malbrán. Se trata de la variante del hantavirus con capacidad de transmisión entre personas. El hombre permanece internado en el Hospital Ramón Carrillo y evoluciona favorablemente.
El resultado fue informado por el Instituto Malbrán y comunicado oficialmente por el Hospital Zonal Ramón Carrillo, donde el hombre permanece bajo seguimiento médico.
Confirmación oficial y evolución del paciente
El caso corresponde a un hombre de 45 años que se encontraba internado desde hace varios días en el centro de salud barilochense luego de presentar síntomas compatibles con hantavirus.
Según indicaron fuentes sanitarias, el paciente mostró fiebre, dolores corporales y cuadros gastrointestinales, por lo que quedó en observación hasta que se confirmó el diagnóstico mediante análisis específicos.
En un comunicado difundido este martes, las autoridades del Hospital Ramón Carrillo señalaron que “se recibió el resultado del Instituto Malbrán, confirmándose infección por hantavirus cepa Andes”. Además, remarcaron que el hombre “evoluciona favorablemente y continúa bajo monitoreo permanente”.
El caso generó especial atención sanitaria debido a las características de esta variante del virus.
La cepa Andes es considerada la más relevante desde el punto de vista epidemiológico en el sur argentino porque, a diferencia de otras variedades de hantavirus presentes en América, puede transmitirse entre personas en determinadas circunstancias, principalmente mediante contactos estrechos y prolongados.
Desde el sistema de salud provincial también se activaron protocolos preventivos para el seguimiento de los contactos estrechos del paciente. Días atrás, las autoridades habían informado que familiares y personas cercanas permanecían aisladas preventivamente mientras se aguardaban los resultados definitivos sobre la variante detectada.
Especialistas remarcan que, pese a la capacidad de transmisión interpersonal de la cepa Andes, este tipo de contagio no es frecuente. La principal vía de infección continúa siendo el contacto con secreciones, orina o saliva de roedores silvestres infectados, especialmente mediante la inhalación de partículas contaminadas en ambientes cerrados o poco ventilados.
Preocupación por la cepa Andes
La confirmación del caso en Bariloche ocurre en medio de la preocupación internacional por un brote de hantavirus detectado recientemente en pasajeros del crucero “MV Hondius”, que había recorrido sectores de la Patagonia.
La Organización Mundial de la Salud y distintos organismos sanitarios internacionales mantienen tareas de rastreo epidemiológico tras registrarse varios contagios y al menos tres muertes vinculadas a esa situación.
Las investigaciones preliminares indicaron que el virus detectado en ese brote también correspondía a la cepa Andes. Según expertos, esta variante es endémica en regiones del sur de Argentina y Chile y se encuentra asociada principalmente al ratón colilargo, considerado el principal reservorio natural del virus.
La cepa Andes fue identificada por primera vez en Argentina y Chile a mediados de la década del noventa. Uno de los episodios más recordados ocurrió en 1996 en la localidad de El Bolsón, donde se documentaron contagios entre personas durante un brote regional. Años más tarde, otro episodio importante se registró en Epuyén, Chubut, entre 2018 y 2019.
En ese contexto, especialistas insisten en la importancia de sostener medidas de prevención, especialmente en zonas rurales o de vegetación abundante.
Entre las recomendaciones habituales figuran ventilar ambientes cerrados antes de ingresar, evitar barrer lugares con posible presencia de excrementos de roedores y utilizar soluciones desinfectantes para la limpieza. También se aconseja mantener alimentos protegidos y reducir la presencia de malezas o residuos cerca de viviendas y galpones.
El hantavirus puede provocar un síndrome pulmonar grave, aunque la evolución depende de la rapidez del diagnóstico y de la atención médica recibida. Los síntomas iniciales suelen confundirse con cuadros virales comunes e incluyen fiebre, dolores musculares, cansancio y malestar general. En algunos pacientes, la enfermedad puede evolucionar rápidamente hacia complicaciones respiratorias severas.