Santa Fe

Una rápida intervención policial evitó una tragedia con un bebé en Alto Verde

Un lactante de apenas un mes sufrió una grave dificultad respiratoria en una vivienda de Alto Verde. Dos efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería realizaron maniobras de primeros auxilios, lograron estabilizarlo y luego lo trasladaron de urgencia al Hospital de Niños Orlando Alassia, donde quedó internado fuera de peligro.