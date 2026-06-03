Investigación judicial

Duplican la recompensa por el crimen de Karina Fragoso en Mar del Plata: ofrecen hasta $10 millones por datos

A casi siete años del asesinato de Karina Fragoso, ocurrido en 2019 en Mar del Plata, las autoridades resolvieron incrementar el monto de la recompensa destinada a quienes aporten información que permita identificar a los responsables del hecho.