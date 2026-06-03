El Gobierno de la provincia de Buenos Aires resolvió aumentar la recompensa ofrecida para esclarecer el crimen de Karina Cecilia Fragoso, la mujer asesinada en septiembre de 2019 en la ciudad de Mar del Plata.
Duplican la recompensa por el crimen de Karina Fragoso en Mar del Plata: ofrecen hasta $10 millones por datos
A casi siete años del asesinato de Karina Fragoso, ocurrido en 2019 en Mar del Plata, las autoridades resolvieron incrementar el monto de la recompensa destinada a quienes aporten información que permita identificar a los responsables del hecho.
La medida busca incentivar la aparición de nuevos testimonios o datos que permitan avanzar en una causa que, pese al tiempo transcurrido, continúa sin responsables identificados. Según la resolución oficial, el monto pasó de un máximo de cinco millones de pesos a una suma que podrá alcanzar los diez millones para quienes aporten información fehaciente y útil para la investigación.
Un crimen que permanece sin resolver desde 2019
Karina Fragoso tenía 50 años cuando fue asesinada el 5 de septiembre de 2019 en el barrio Bernardino Rivadavia de Mar del Plata. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, la mujer había descendido de un colectivo y caminaba por la calle México en dirección a Juan de Garay cuando fue abordada por una persona que intentó robarle sus pertenencias.
Durante el episodio recibió un disparo de arma de fuego que le provocó la muerte.
Uno de los aspectos que más llamó la atención desde el inicio de la causa fue que la víctima quedó tendida en la vía pública con sus pertenencias aún en su poder. Los investigadores determinaron que conservaba tanto la cartera como el teléfono celular, lo que complejizó las hipótesis sobre el móvil del ataque.
Las cámaras de seguridad de la zona lograron captar parte de la secuencia. En una de las grabaciones se observa cómo un hombre se aproxima a Fragoso e intenta sujetarla. Sin embargo, el ángulo de filmación no permitió reconstruir completamente lo ocurrido ni identificar con claridad al agresor.
Desde entonces, la investigación avanzó sobre distintas pistas, aunque ninguna permitió llegar a la identificación del autor del homicidio.
La causa permanece en la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 7 del Departamento Judicial de Mar del Plata. Con el paso de los años se realizaron diversas medidas probatorias y análisis de testimonios, pero el expediente continúa abierto sin imputados.
Ante la falta de avances concretos, la familia de la víctima mantuvo de forma permanente el reclamo de justicia y pidió reiteradamente que se reforzaran los mecanismos para obtener nueva información sobre el caso.
El aumento de la recompensa y la búsqueda de nuevos datos
La decisión de incrementar el monto fue impulsada tras un pedido formulado por la fiscalía que interviene en la investigación. La resolución fue publicada oficialmente y establece que la recompensa podrá oscilar entre cinco y diez millones de pesos, dependiendo de la relevancia y utilidad de la información aportada para el esclarecimiento del hecho.
Las autoridades aclararon que el beneficio está destinado exclusivamente a personas que no hayan participado en el delito y que puedan brindar datos verificables que permitan identificar al autor o a los autores del crimen. Además, se garantiza la confidencialidad de quienes colaboren con la investigación.
El sistema de recompensas es una herramienta utilizada con frecuencia en investigaciones complejas o estancadas. Su objetivo es incentivar la aparición de testimonios que, por distintos motivos, no fueron aportados oportunamente a la Justicia.
En muchos casos, la difusión pública de una recompensa permite reactivar líneas investigativas o acceder a información que hasta ese momento permanecía desconocida para los investigadores.
La actualización del monto también responde al tiempo transcurrido desde el crimen y a la necesidad de adecuar los valores económicos ofrecidos en el marco de este tipo de programas. En los últimos meses, distintas jurisdicciones incrementaron recompensas vinculadas a homicidios, desapariciones y otros delitos graves con el objetivo de fortalecer las investigaciones en curso.
Mientras tanto, el caso de Karina Fragoso sigue formando parte de la lista de crímenes no esclarecidos de la provincia de Buenos Aires. La expectativa de los investigadores es que la nueva recompensa permita obtener algún dato relevante que contribuya a reconstruir lo sucedido aquella noche de septiembre de 2019 y, finalmente, identificar a los responsables.
A casi siete años del hecho, la causa continúa abierta. El aumento de la recompensa representa un nuevo intento por romper el silencio que rodea al caso y acercar respuestas a una investigación que todavía busca esclarecer quién mató a Karina Fragoso en una calle de Mar del Plata.