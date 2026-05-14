Boletín Oficial

Se ofrece $10 millones de recompensa para identificar al autor de un abuso sexual y secuestro de una menor en Miramar

El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó una recompensa para quienes aporten información útil sobre el ataque ocurrido en enero en una playa de la ciudad bonaerense. La víctima es una adolescente de 16 años y el agresor aún no fue identificado.