Impunidad en Santa Fe

A 21 años del femicidio de Florencia Morello, su madre exige acceso al expediente

Este 19 de mayor la joven asesinada en 2005 hubiera cumplido 42 años. Su mamá relata el abandono institucional y el escándalo del material genético desaparecido que podría encaminar la causa al archivo. Exige ver el expediente.