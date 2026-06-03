Una mujer de 46 años fue detenida en la provincia de Córdoba luego de ser acusada de colocar veneno para ratas en el mate de un compañero de trabajo como presunta represalia por una discusión previa. El hombre, de 33 años, sufrió una intoxicación y debió ser internado, aunque logró ser estabilizado.
Video: quiso vengarse de un compañero, le puso veneno para ratas en el mate y fue detenida
Las cámaras de seguridad de una carnicería registraron la secuencia que terminó con un trabajador hospitalizado producto de una fuerte intoxicación por envenenamiento.
El episodio ocurrió el 28 de mayo en la localidad de Corral de Bustos Iffinger, pero tomó relevancia en las últimas horas tras la difusión de imágenes de las cámaras de seguridad de la carnicería donde ambos trabajaban.
Quedó registrado por cámaras
Según trascendió, las grabaciones del comercio habrían captado a la empleada mientras manipulaba el termo con agua utilizado por su compañero para tomar mate. De acuerdo con la investigación, la mujer habría colocado una sustancia tóxica luego de una discusión ocurrida entre ambos horas antes.
Las imágenes comenzaron a circular recientemente y generaron fuerte repercusión por la gravedad del hecho investigado.
La denuncia
Al día siguiente del episodio, la propietaria de la carnicería presentó la denuncia ante las autoridades. A partir de esa presentación, se llevó adelante un allanamiento en la vivienda de la sospechosa.
Durante el procedimiento se secuestró una sustancia que sería compatible con la utilizada en el episodio investigado. Posteriormente, la mujer fue detenida mientras continúa el avance de la causa judicial.
La salud del trabajador
De acuerdo con la información conocida, el hombre comenzó a sentirse mal pocos minutos después de consumir mates en su lugar de trabajo.
Frente al deterioro de su estado de salud, fue trasladado de inmediato a un hospital, donde recibió atención médica y logró ser estabilizado tras presentar un cuadro de intoxicación.
La investigación quedó bajo la órbita de la ayudante fiscal María Emilia Rabaglio, quien imputó a la acusada por el delito de lesiones leves calificadas en grado de tentativa.