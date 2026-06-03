Nueve años y medio de cárcel

Por el abuso de una nena de 7 años, condenaron al portero de una escuela de Santa Fe

La sentencia se conoció este miércoles, luego de una semana de juicio oral y público. La Justicia declaró culpable a Tadeo Alejo Azcurra por el abuso sexual con acceso carnal agravado de una alumna de tercer grado.