El juez penal de Santa Fe, Lisandro Aguirre, condenó a 9 años y 6 meses de prisión al asistente escolar Tadeo Alejo Azcurra (30), por el delito de “abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser encargado de la educación”. El caso fue denunciado dos años atrás por los padres de una nena, de entonces 7 años, que cursaba el tercer grado en la escuela Monseñor Macagno.
Por el abuso de una nena de 7 años, condenaron al portero de una escuela de Santa Fe
La sentencia se conoció este miércoles, luego de una semana de juicio oral y público. La Justicia declaró culpable a Tadeo Alejo Azcurra por el abuso sexual con acceso carnal agravado de una alumna de tercer grado.
La sentencia, cuya parte resolutiva fue expuesta este miércoles por la mañana en forma oral, es el corolario de un debate iniciado el martes pasado en los tribunales de Santa Fe y al cual Azcurra llegó en calidad de detenido, con prisión preventiva.
La pena impuesta por el tribunal unipersonal representado por el Dr. Aguirre, es el resultado de seis jornadas de audiencias por la que pasaron una veintena de testigos, los cuales a los ojos del magistrado, abonaron la teoría del caso de la parte acusadora.
Monto de la pena
En ese sentido, aunque la calificación legal es la misma que la propuesta por la fiscalía y la querella, la pena se encuentra por debajo de lo solicitado por la fiscal del MPA, Jorgelina Moser Ferro, que había valorado la pena en 15 años; y de los abogados querellantes Agustina Taboada y Matías Pautasso, quienes propusieron 18 años de prisión, casi el doble de lo efectivamente impuesto.
En ese sentido, fiscalía y querella manifestaron que aguardarán los fundamentos para valorar el monto de la pena y definir si apelarán el fallo o no.
Por contrapartida, la defensa del portero Tadeo Azcurra, a cargo del abogado Santiago Banegas, había solicitado la absolución de su cliente por el principio de inocencia, o aunque más no fuera por el beneficio de la duda, por lo cual se espera que la medida impuesta sea apelada, para ser discutida en segunda instancia.
Dos años atrás
El caso se remonta a la siesta del viernes 19 de abril de 2024, cuando una nena de 7 años, que en ese momento cursaba el tercer grado en la escuela Macagno, pidió permiso para ir al baño en horario de clases.
Al no encontrar papel higiénico, se lo solicitó al portero que estaba en el cuarto de limpieza y -según determinó la sentencia- aprovechó la oportunidad para invitar a la niña a participar de un juego en el que le vendó los ojos con una campera y la abusó vía oral.
La denuncia fue radicada por los padres de la niña esa misma noche, cuando al llegar a casa relató el supuesto “juego del chupetín” con el “profe Tadeo” (así lo llamaban los alumnos).
A partir de entonces se realizaron múltiples medidas investigativas, entre las cuales se destacan las entrevistas en cámara Gesell de la niña -se realizaron dos-; las cámaras de seguridad del establecimiento educativo, que confirman la dinámica del hecho; y un hisopado bucal en en el que se detectó la presencia de semen en la víctima.