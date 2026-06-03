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“Se comportó excelente”

Destacan la colaboración de la escuela en la investigación por el abuso de una alumna

La fiscal Moser Ferro remarcó el compromiso de autoridades y cuerpo docente de la Escuela Monseñor Macagno y su participación en el esclarecimiento del caso. En cuanto a la pena impuesta al portero, la querella sostuvo que “debería haber sido más elevada”.

La acusación formuló declaraciones periodísticas luego de conocida la sentencia. Foto: Guillermo Di SalvatoreLa acusación formuló declaraciones periodísticas luego de conocida la sentencia. Foto: Guillermo Di Salvatore
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Al término de la audiencia de veredicto por el juicio oral y público seguido contra el portero Tadeo Alejo Azcurra, de la escuela primaria Monseñor Macagno de Santa Fe, la fiscal de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual del MPA, Jorgelina Moser Ferro, describió como “excelente” el comportamiento de los directivos y el personal del establecimiento educativo.

Realmente lo que debo decir es que la escuela se comportó excelente”, resaltó la representante del órgano acusador. “Enseguida resguardaron los videos y se pusieron a disposición”, contó.

Destacan la colaboración de la escuela en la investigación por el abuso de una alumnaSobre la actitud de la escuela, la fiscal dijo que “pusieron todo a disposición". Foto: Guillermo Di Salvatore

La fiscal Moser Ferro valoró la actitud del personal, el representante legal del establecimiento y a los directivos del colegio cuyo desempeño calificó de “realmente excelente”, puesto que apenas tomaron conocimiento del hecho “pusieron todo a disposición para que se pudiera resguardar la información”.

A propósito de la situación laboral del personal no docente Azcurra, la fiscal fue contundente en cuanto que no existían sospechas o antecedentes de conductas similares sobre el trabajador “salvo llamados de atención, vinculados a uso de celular y ese tipo de cuestiones, pero nada más”.

Clima de época

En su alegato final en la jornada del lunes, la fiscal Moser Ferro dedicó un apartado para referirse al llamado 'clima de época' que se vive en materia de género y particularmente en lo referido a abusos sexuales de mujeres y niñas y el descrédito sobre sus declaraciones.

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“Estamos asistiendo a un movimiento que busca de manera explícita silenciar a las víctimas”, dijo entonces y advirtió que cuando esto no ocurre, la estrategia apunta a “atacar a la fiscalía”, especialmente por aquellos grupos a los que consideró “pro-pedófilos”

En referencia a ello, tras la condena del portero, Moser Ferro volvió sobre sus palabras y explicó que en el caso particular “la defensa atacó a la fiscalía” diciendo que “no sabe investigar” y “no por falsas denuncias”.

Sobre ese presupuesto, la titular de la Unidad Gefas se mostró “totalmente convencida” del rumbo de la investigación. “Estaban todos los elementos de prueba”, ahondó la entrevistada, que fue categórica en cuanto al hallazgo de “esperma en boca” aunque “no se obtuvo material masculino” para determinar el perfil genético del autor.

En ese sentido refirió que “las cámaras (de seguridad) siguen la secuencia exacta que da la niña, tal cual ella relató” en dos entrevistas en cámara Gesell. “Acá no fue una cuestión de falsas denuncias” ya que la defensa pidió que se cargaran costas al MPA y no a la familia de la víctima, por considerar “un error de la fiscalía que no sabe investigar causas”, ironizó.

Sobre la pena

A poco de conocida la condena a 9 años y 6 meses de prisión contra el portero Azcurra, los abogados de la familia de la víctima que se constituyó como querellantes también brindaron declaraciones a los medios de prensa, que llegaron en buen número al subsuelo de tribunales.

La Dra. Agustina Taboada, que participó del juicio junto a su colega Matías Pautasso, fue cauta en cuanto a la valoración realizada por el juez Lisandro Aguirre a la hora de definir el monto de la pena.

Destacan la colaboración de la escuela en la investigación por el abuso de una alumnaLos abogados querellantes opinaron que "la pena debería haber sido más elevada". Foto: Guillermo Di Salvatore

“Lo ideal sería que el hecho no hubiese pasado porque la víctima va a vivir con esta situación toda su vida”, enfatizó la profesional que valoró como positivo que “la calificación legal” (abuso sexual con acceso carnal agravado) haya sido la misma que “la querella y fiscalía habían postulado”.

“Esperaremos los fundamentos para ver la valoración de la cantidad de años de pena”, confirmó.

Consultada acerca de lo solicitado -la fiscalía reclamaba 18 años de cárcel- y lo obtenido, Taboada insistió: “Es una valoración del tribunal”. No obstante aseguró que “vamos a analizar los fundamentos para poder determinar si efectivamente nos encontramos ante una pena justa o no”.

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“Obviamente esta querella opina que la pena debería haber sido más elevada, pero esperaremos los fundamentos. Tenemos los recursos correspondientes para poder pedir la revisión de ellos”, aseguró.

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