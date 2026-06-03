“Se comportó excelente”

Destacan la colaboración de la escuela en la investigación por el abuso de una alumna

La fiscal Moser Ferro remarcó el compromiso de autoridades y cuerpo docente de la Escuela Monseñor Macagno y su participación en el esclarecimiento del caso. En cuanto a la pena impuesta al portero, la querella sostuvo que “debería haber sido más elevada”.