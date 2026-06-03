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Javier Milei
Colón
Unión
Durante una excursión

Así despidieron al guía de montaña que murió junto a una turista en Tierra del Fuego

El excursionista perdió la vida durante una travesía al glaciar Vinciguerra junto a una joven uruguaya de 25 años. Amigos y familiares lo despidieron en redes sociales.

Emiliano Feidas fue hallado muerto junto en la parte superior del glaciar Vinciguerra.Emiliano Feidas fue hallado muerto junto en la parte superior del glaciar Vinciguerra.
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La conmoción por la muerte de un guía de montaña y una turista uruguaya durante una excursión en Ushuaia sigue creciendo. En medio del dolor, familiares, amigos y personas que compartieron travesías con el reconocido excursionista comenzaron a despedirlo con emotivos mensajes en redes sociales.

Las víctimas fueron identificadas como Emiliano Feidas y Abril Melina Marino Pereira, una joven uruguaya de 25 años. Ambos perdieron la vida mientras realizaban una actividad de trekking con destino al glaciar Vinciguerra, uno de los recorridos más elegidos por quienes practican senderismo en Tierra del Fuego.

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La principal hipótesis indica que habrían sufrido una caída mientras atravesaban una de las zonas más complejas del ascenso.

Despedidas en redes sociales

Luego de conocerse la noticia, distintos allegados al guía de montaña compartieron sentidos mensajes para recordarlo. Muchos destacaron su experiencia, el cuidado con el que acompañaba las excursiones y la huella que dejó entre quienes recorrieron senderos junto a él.

“¡No puedo creer que te hayas ido Emi! Gracias por la increíble experiencia de haber subido esa cumbre. Me llevo un recuerdo increíble tuyo y de tu persona”, expresó uno de los excursionistas que había compartido una salida con Feidas.

Otro conocido también lo recordó en Instagram con palabras cargadas de emoción: “Siempre serás montaña, negrito. Buen viaje. Se te va a extrañar, me quedo con ganas de otros encuentros y charlas”.

Las víctimas, Emiliano Feidas y Abril Melina Marino Pereira.Las víctimas, Emiliano Feidas y Abril Melina Marino Pereira.

A los homenajes se sumaron más testimonios de personas que realizaron actividades guiadas junto al montañista. “Nos cuidaste ida y vuelta. Ahora te transformaste en guardián de la montaña. Cuida a todos los que van por ahí”, escribió otra persona al recordar una travesía realizada tiempo atrás.

El último posteo del guía

Emiliano Feidas mantenía una fuerte presencia en redes sociales, donde compartía con frecuencia imágenes y videos de paisajes naturales, caminatas y experiencias en la montaña.

Tras confirmarse el trágico desenlace, muchos usuarios se dirigieron a su última publicación en Instagram, compartida el domingo, para dejar mensajes de despedida y muestras de afecto.

Cómo ocurrió el accidente

La preocupación comenzó el lunes por la noche, cuando ni el guía ni la turista regresaron en el horario previsto. Ante la falta de novedades, se inició un operativo de búsqueda encabezado por la Comisión de Auxilio de Ushuaia.

Las tareas de rescate se realizaron bajo condiciones climáticas desfavorables y con escasa visibilidad, lo que complicó el operativo. Finalmente, el martes, los equipos encontraron los cuerpos en la parte alta del glaciar Vinciguerra, una zona de acceso complejo marcada por fuertes pendientes y cambios repentinos en las condiciones del entorno.

trekkingLa desgarradora despedida al guía que murió durante una excursión.

De acuerdo con las primeras informaciones, la principal hipótesis sostiene que ambas víctimas habrían caído mientras transitaban un tramo técnico del recorrido. No obstante, las autoridades continúan investigando para determinar con precisión qué ocurrió.

Un recorrido exigente en Ushuaia

El glaciar Vinciguerra es uno de los destinos preferidos por quienes visitan Ushuaia para realizar senderismo. El circuito completo demanda cerca de ocho horas entre ida y vuelta y atraviesa sectores con hielo, desniveles pronunciados y terrenos que requieren experiencia previa, además del equipamiento adecuado.

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