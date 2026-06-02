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Ola polar en el país: estas fueron las ciudades más frías del martes

El Servicio Meteorológico Nacional registró un marcado descenso térmico en distintas regiones, con varias localidades del sur y centro del país entre las más afectadas por el frío intenso.

La Patagonia y Buenos Aires, entre las regiones más frías.La Patagonia y Buenos Aires, entre las regiones más frías.
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El frío volvió a hacerse sentir con fuerza en gran parte del país este martes 2 de junio. De acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), varias localidades amanecieron con temperaturas inferiores a los 10°C durante las primeras horas del día, con especial presencia en la Patagonia.

El fenómeno dejó a distintas ciudades del sur argentino entre las más frías del territorio nacional, aunque también se destacaron localidades de la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país.

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La ciudad más fría del país

La temperatura más baja de la jornada se registró en El Calafate, provincia de Santa Cruz, con 2,6°C y una humedad del 97%.

En segundo lugar se ubicó Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, con 4°C, mientras que el podio lo completó Ushuaia, en Tierra del Fuego, con 4,8°C y una sensación térmica de 2,2°C.

El frío se vino con fuerza en la ciudad de Santa Fe. Las bajas temperaturas continuarían la próxima semana.Las 10 ciudades más frías de la Argentina este martes.

Otras regiones frías

El ranking de las 10 ciudades más frías continuó con Río Gallegos (6,4°C), Río Grande (6,7°C) y Bariloche (6,7°C), todas con alta humedad y sensaciones térmicas aún más bajas en algunos casos.

También se destacaron Comodoro Rivadavia (6,9°C), Villa Gesell (7°C), Concordia (7,6°C) y Azul (8,8°C), lo que refleja que el frío no solo se concentró en el extremo sur del país.

Un patrón típico del invierno

Como es habitual en esta época del año, la Patagonia volvió a concentrar buena parte de las temperaturas más bajas del país. Sin embargo, el avance del aire frío también alcanzó a otras regiones como el litoral y la zona central.

Las condiciones de alta humedad en varias localidades contribuyeron a una mayor sensación térmica de frío, intensificando el impacto de las bajas temperaturas registradas en la mañana.

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