Un hombre de 43 años cuyas iniciales son SAVDV fue condenado a 12 años de prisión por haber abusado sexualmente de su la hija de su pareja en una pequeña localidad del departamento General Obligado.
Condenan a 12 años de prisión a un hombre por abusar de la hija de su pareja en el norte santafesino
La sentencia fue ordenada por el juez Gonzalo Basualdo en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de Las Toscas. El fiscal Norberto Ríos estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate.
Luego de la lectura del veredicto, Rios expresó que “si bien valoramos la condena impuesta al acusado, aguardaremos los fundamentos del magistrado”.
Por otra parte, el fiscal hizo hincapié en “la valentía de la víctima, quien vino a la sala de audiencias e hizo la declaración de impacto ante el juez”, y también destacó “la presencia de la tía de la niña, quien valoró el trabajo de investigación realizado y la sentencia obtenida”.
El hecho
Ríos precisó que “el condenado abusó de la víctima en reiteradas oportunidades cuando la niña transitaba el último tramo de su escolaridad primaria”.
“SAVDV era la pareja de la madre de la víctima y convivían en la misma casa”, detalló el fiscal. En tal sentido, agregó que “el condenado se aprovechó de esta situación y cometía los ataques sexuales en los momentos en los que quedaba a solas con la niña y en viajes que realizaron”.
El funcionario remarcó que “la víctima logró develar lo sucedido en abril de 2025 a su tía, quien realizó de forma inmediata la denuncia correspondiente”.
Calificación penal
SAVDV fue condenado como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado (por la convivencia preexistente con un menor de 18 años). Su identidad se omite informar para evitar la revictimización de la niña abusada a raíz de que viven en una localidad muy pequeña del norte provincial.