La ciudad de San Lorenzo puso en marcha un importante plan de reforestación en el Campo de la Gloria, uno de los espacios verdes e históricos más emblemáticos de la localidad. La iniciativa contempla la plantación de 150 nuevos árboles con el objetivo de recuperar sectores afectados por el paso del tiempo y fortalecer el patrimonio ambiental del predio.
Robles, fresnos y liquidámbares: inició la renovación del arbolado en el Campo de la Gloria
La intervención contempla la plantación de 150 árboles de especies caducifolias como robles, fresnos y liquidámbares. El objetivo es recuperar sectores deteriorados del histórico predio y fortalecer uno de los principales espacios verdes de San Lorenzo.
Los trabajos comenzaron durante los últimos días y forman parte de una intervención destinada a enriquecer el arbolado existente, gran parte del cual fue implantado durante la década de 1960.
A lo largo de los años, diversos factores climáticos, como fuertes vientos y tormentas intensas, provocaron el deterioro y la pérdida de numerosos ejemplares, generando la necesidad de una renovación progresiva.
Nuevas especies
La nueva forestación incorpora especies caducifolias como robles, fresnos y liquidámbares, seleccionadas por sus características adaptativas y por los beneficios que aportan al entorno urbano.
Este tipo de árboles ofrece ventajas tanto desde el punto de vista paisajístico como ambiental, ya que modifica su comportamiento según las estaciones del año.
Durante los meses más fríos, la caída de las hojas permite una mayor penetración de la luz solar, favoreciendo el aprovechamiento natural del calor. En verano, en cambio, el follaje se desarrolla plenamente y genera amplias áreas de sombra que contribuyen a reducir las altas temperaturas y mejorar las condiciones de confort para quienes visitan el lugar.
El Campo de la Gloria constituye uno de los principales espacios públicos de San Lorenzo y posee un profundo valor histórico para la región, al estar vinculado a acontecimientos fundamentales de la historia argentina. Además de su relevancia patrimonial, el predio funciona diariamente como un punto de encuentro para actividades recreativas, deportivas, culturales y educativas.
Planificación
Especialistas en planificación urbana destacan que la incorporación de árboles en espacios públicos no sólo mejora la calidad paisajística, sino que también aporta beneficios ambientales concretos.
Entre ellos se encuentran la captura de dióxido de carbono, la producción de oxígeno, la mitigación del efecto de isla de calor, la regulación hídrica y la generación de hábitats para aves y otras especies.
La plantación de los nuevos ejemplares representa una apuesta a largo plazo, ya que los beneficios más significativos se observarán con el crecimiento y consolidación del arbolado durante los próximos años. De esta manera, el Campo de la Gloria sumará nuevas áreas verdes que contribuirán tanto a la preservación ambiental como al disfrute de vecinos y visitantes.
Con esta intervención, el histórico predio inicia una nueva etapa de renovación ambiental orientada a fortalecer su función como pulmón verde de la ciudad y espacio de referencia para las futuras generaciones.