La Plaza Mitre, principal espacio público de la localidad de Rueda, atraviesa la etapa final de un proceso de refuncionalización y puesta en valor que permitirá ofrecer a vecinos y visitantes un entorno renovado para la recreación y el encuentro comunitario.
Rueda: la Plaza Mitre suma nuevos juegos y avanza hacia su reinauguración
Entre las principales intervenciones se destacan la incorporación de juegos infantiles de última generación, la instalación de mobiliario urbano adaptado y la colocación de pisos de protección diseñados para brindar mayor seguridad durante las actividades recreativas.
El proyecto incluyó la construcción de un nuevo parque infantil y diversas mejoras orientadas a modernizar el predio, fortalecer las condiciones de seguridad y garantizar una mayor accesibilidad para personas de todas las edades.
Avances
Entre las principales intervenciones se destacan la incorporación de juegos infantiles de última generación, la instalación de mobiliario urbano adaptado y la colocación de pisos de protección diseñados para brindar mayor seguridad durante las actividades recreativas.
Las obras complementan trabajos realizados previamente en el espacio público, entre ellos la renovación de la iluminación y la construcción de nuevas veredas, mejoras que contribuyeron a optimizar la circulación y el uso cotidiano de la plaza.
Actualmente, las tareas se concentran en los detalles finales de terminación, trabajos de parquización y acondicionamiento general del predio, con vistas a su próxima habilitación.
Mejoras
La renovación de la Plaza Mitre representa una mejora significativa para uno de los espacios más emblemáticos de Rueda, considerado históricamente como el punto de encuentro de la vida social, cultural y recreativa de la comunidad.
Una vez finalizada, la obra permitirá que niños, jóvenes y adultos dispongan de un lugar renovado para el esparcimiento y la convivencia, fortaleciendo el rol de la plaza como centro de reunión y actividad para los vecinos de la localidad.