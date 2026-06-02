En el Museo Histórico

"Hitos y Mitos": una muestra recorre más de cuatro décadas de historia deportiva de Rafaela

La exposición se inaugurará el próximo 5 de junio en el Museo Histórico Municipal y propondrá un recorrido por los principales acontecimientos, figuras y disciplinas que marcaron la historia deportiva de Rafaela desde 1980 hasta la actualidad. La iniciativa se enmarca en la realización de los Juegos Suramericanos 2026, de los cuales la ciudad será una de las sedes principales.