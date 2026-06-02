El deporte ha sido, durante décadas, uno de los rasgos distintivos de la identidad rafaelina. Desde los circuitos de automovilismo hasta las canchas de fútbol, rugby, básquet o tenis, generaciones de deportistas construyeron una rica tradición que trascendió las fronteras de la ciudad y alcanzó reconocimiento nacional e internacional.
"Hitos y Mitos": una muestra recorre más de cuatro décadas de historia deportiva de Rafaela
La exposición se inaugurará el próximo 5 de junio en el Museo Histórico Municipal y propondrá un recorrido por los principales acontecimientos, figuras y disciplinas que marcaron la historia deportiva de Rafaela desde 1980 hasta la actualidad. La iniciativa se enmarca en la realización de los Juegos Suramericanos 2026, de los cuales la ciudad será una de las sedes principales.
Con el objetivo de recuperar y poner en valor ese legado, el Museo Histórico Municipal inaugurará el próximo 5 de junio la muestra “Hitos y Mitos”, una propuesta que recorrerá más de cuatro décadas de historia deportiva local.
La exposición abrirá sus puertas a las 19:00 en la sede del Museo Histórico Municipal y podrá visitarse con entrada libre y gratuita. La iniciativa fue impulsada en el marco de los Juegos Suramericanos 2026, un acontecimiento que tendrá a Rafaela como una de sus sedes principales y que volverá a colocar a la ciudad en el centro de la escena deportiva continental.
Un viaje por más de 40 años de historia deportiva
La muestra propone un recorrido cronológico por algunos de los momentos más significativos del deporte rafaelino desde 1980 hasta la actualidad. A través de objetos, imágenes, documentos, testimonios y material histórico, los visitantes podrán conocer las historias detrás de los logros deportivos que marcaron distintas épocas.
La propuesta busca reflejar cómo el deporte se convirtió en un elemento fundamental de la vida social y cultural de la ciudad, generando referentes, instituciones y acontecimientos que aún permanecen en la memoria colectiva.
Lejos de limitarse a una disciplina en particular, la exposición abarca una amplia variedad de deportes que tuvieron un papel destacado en la construcción de la identidad local.
Las figuras que llevaron el nombre de Rafaela al mundo
Uno de los ejes centrales de la muestra estará dedicado a los deportistas que alcanzaron relevancia nacional e internacional representando a Rafaela en diferentes competencias.
El recorrido incluirá referencias a protagonistas vinculados al automovilismo, una disciplina profundamente arraigada en la ciudad, pero también al fútbol, rugby, básquet, tenis y otras actividades que han tenido un crecimiento sostenido durante las últimas décadas.
Sin embargo, la propuesta no estará enfocada únicamente en las figuras consagradas. También buscará visibilizar disciplinas emergentes y deportistas que actualmente se encuentran desarrollando sus carreras, mostrando cómo el deporte local continúa renovándose y generando nuevos talentos.
De esta manera, la exposición establecerá un puente entre distintas generaciones de atletas, resaltando valores como el esfuerzo, la perseverancia y la dedicación.
Una propuesta que mira al pasado y proyecta el futuro
Además de rescatar hechos y protagonistas históricos, “Hitos y Mitos” tiene una fuerte impronta educativa y cultural. La muestra pretende convertirse en un espacio de encuentro donde las nuevas generaciones puedan conocer las historias que forjaron el prestigio deportivo de la ciudad.
En este sentido, los organizadores destacan que la memoria deportiva constituye una parte fundamental del patrimonio colectivo, ya que refleja no sólo resultados y competencias, sino también procesos sociales, culturales e institucionales que acompañaron el crecimiento de Rafaela.
La inauguración coincidirá con la cuenta regresiva hacia los Juegos Suramericanos 2026, una cita que volverá a colocar al deporte en un lugar central dentro de la agenda local. En ese contexto, la exposición se presenta como una oportunidad para celebrar el camino recorrido y reconocer a quienes contribuyeron a construir una tradición deportiva que sigue vigente.
La muestra podrá visitarse de martes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00, además de los domingos de 16:00 a 19:00. Los asistentes también tendrán la posibilidad de recorrer las salas permanentes del Museo Histórico Municipal, completando una experiencia que combina deporte, cultura e historia en un mismo espacio.