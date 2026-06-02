Villa Gobernador Gálvez sumó una nueva herramienta pedagógica destinada a fortalecer el vínculo entre los estudiantes y su comunidad.
Villa Gobernador Gálvez lanzó un circuito educativo para que los alumnos conozcan la ciudad desde adentro
La iniciativa está destinada a alumnos de tercer grado de las escuelas primarias y propone recorridos guiados por instituciones y espacios emblemáticos de Villa Gobernador Gálvez. El programa busca fortalecer el sentido de pertenencia, acercar a los niños a la historia local y promover la formación ciudadana mediante experiencias directas.
La iniciativa fue presentada en el marco del programa “La Muni en tu escuela”, mediante una prueba piloto de la que participaron docentes de distintas instituciones educativas.
Durante la jornada, los educadores recorrieron cada una de las estaciones previstas, conocieron la dinámica de trabajo y pudieron intercambiar opiniones con los responsables del proyecto.
Una experiencia para aprender fuera del aula
La propuesta busca transformar la ciudad en un espacio de aprendizaje abierto, donde los contenidos escolares puedan complementarse con experiencias directas y significativas. A través del recorrido, los estudiantes tendrán la posibilidad de conocer el funcionamiento de instituciones clave para la vida comunitaria, comprender su importancia y descubrir aspectos de la historia local.
El circuito incluye visitas a la Municipalidad, el Cuartel de Bomberos Voluntarios, el Museo de la Ciudad Malatesta y el Concejo Deliberante. En cada parada se desarrollarán actividades especialmente diseñadas para que los niños interactúen con el entorno, formulen preguntas y participen activamente del proceso de aprendizaje.
La experiencia apunta a que los alumnos puedan reconocer cómo funcionan los organismos públicos, cuál es su rol dentro de la comunidad y de qué manera contribuyen al desarrollo cotidiano de la ciudad.
Un recorrido pensado para todas las escuelas
Uno de los aspectos destacados del programa es la disponibilidad de transporte gratuito para los grupos participantes. Para ello, el municipio acondicionó una unidad especialmente destinada a trasladar a estudiantes, docentes y acompañantes durante toda la actividad.
El servicio contempla el retiro de los alumnos desde sus respectivas escuelas, el traslado a cada uno de los espacios incluidos en el circuito y el regreso una vez finalizado el recorrido.
La actividad tendrá una duración aproximada de cuatro horas y podrá realizarse con grupos de hasta 40 personas, incluyendo docentes y acompañantes.
Ciudadanía, identidad y patrimonio local
Más allá de la visita a edificios e instituciones, el proyecto tiene como objetivo promover valores vinculados a la participación ciudadana, el cuidado de los espacios comunes y el conocimiento del patrimonio cultural de Villa Gobernador Gálvez.
La propuesta busca que los estudiantes desarrollen un mayor sentido de pertenencia hacia su ciudad, comprendan la importancia de las instituciones democráticas y reconozcan aquellos lugares que forman parte de la identidad local.
Desde esta perspectiva, el circuito educativo se presenta como una herramienta que combina historia, cultura y formación ciudadana, permitiendo que los niños aprendan a partir de la observación, el diálogo y la experiencia directa.
Los turnos para participar pueden solicitarse a través de la página web oficial del municipio, donde las escuelas interesadas podrán gestionar su inscripción y coordinar las fechas de los recorridos.