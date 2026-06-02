Turismo

Villa Gobernador Gálvez lanzó un circuito educativo para que los alumnos conozcan la ciudad desde adentro

La iniciativa está destinada a alumnos de tercer grado de las escuelas primarias y propone recorridos guiados por instituciones y espacios emblemáticos de Villa Gobernador Gálvez. El programa busca fortalecer el sentido de pertenencia, acercar a los niños a la historia local y promover la formación ciudadana mediante experiencias directas.