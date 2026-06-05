Bastián Jerez, el niño de 8 años que permanece internado desde hace casi cinco meses tras el grave accidente ocurrido en Pinamar, fue sometido a una nueva cirugía en el Hospital Italiano de San Justo, donde continúa con su tratamiento de recuperación.
Bastián Jerez volvió al quirófano a casi cinco meses del accidente en Pinamar
El niño de 8 años continúa internado por las graves heridas sufridas en el mes de enero y su familia confirmó que la intervención médica resultó exitosa.
La intervención se realizó en las últimas horas y, según informó su familia, el procedimiento se desarrolló de manera favorable. El pequeño permanece hospitalizado desde enero, cuando sufrió severas lesiones en un choque ocurrido en la zona de La Frontera.
Cómo fue la nueva cirugía
La madre del niño, Macarena Collantes, confirmó la noticia a través de redes sociales, donde explicó que Bastián ya había salido del quirófano y evolucionaba favorablemente tras la operación.
De acuerdo con lo detallado por la familia, los médicos realizaron un cambio de cánula y le colocaron un botón gástrico para facilitar su alimentación, una intervención prevista dentro del tratamiento que atraviesa desde el accidente.
Además, Collantes aprovechó la publicación para agradecer el acompañamiento recibido en estos meses y los mensajes de apoyo enviados por personas de distintas partes del país.
El accidente ocurrido en Pinamar
Bastián permanece internado desde el 12 de enero, día en que sufrió graves heridas en un choque entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en la zona de La Frontera, en Pinamar.
El niño viajaba junto a su padre y allegados de la familia cuando ocurrió el impacto. Como consecuencia del siniestro, sufrió importantes traumatismos en la cabeza y el hígado, por lo que debió atravesar múltiples operaciones.
Tras pasar 25 días internado en un centro de salud de Mar del Plata y someterse a siete cirugías, el 9 de febrero fue trasladado al Hospital Italiano de San Justo, donde continúa bajo atención médica especializada.
Cómo sigue la causa
Mientras avanza la recuperación del niño, la investigación por el accidente continúa en curso.
Por el hecho están imputados Manuel Molinari, conductor de la Volkswagen Amarok; Noemí Quirós, quien manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre del menor. Los tres enfrentan acusaciones por lesiones culposas agravadas.
La evolución de Bastián sigue siendo acompañada de cerca por familiares, amigos y numerosas personas que mantienen cadenas de oración y mensajes de aliento desde que ocurrió el accidente.