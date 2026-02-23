Lo operan por décima vez

Nueva intervención para Bastián Jerez: vuelve al quirófano por un problema en la válvula

El niño será operado por décima vez este lunes. Su mamá explicó que la válvula “no estaría drenando lo suficiente” y que la producción de líquido cefalorraquídeo complica la evolución. Se difundió una imagen del nene internado.