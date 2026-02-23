Nueva intervención para Bastián Jerez: vuelve al quirófano por un problema en la válvula

Bastián Jerez volverá al quirófano este lunes al mediodía para ser intervenido por décima vez, según informó su familia en las últimas horas. La novedad llegó a través de un mensaje de su mamá, Macarena Collantes, en redes sociales.
El niño será operado por décima vez este lunes. Su mamá explicó que la válvula “no estaría drenando lo suficiente” y que la producción de líquido cefalorraquídeo complica la evolución. Se difundió una imagen del nene internado.
El niño permanece internado mientras atraviesa un tratamiento complejo, luego del grave accidente ocurrido en los médanos de Pinamar. En ese contexto, la familia compartió además la primera imagen del pequeño desde el hospital.
Macarena explicó que la decisión de volver a operar se tomó al constatar que la válvula “no estaría drenando lo suficiente”. Según detalló, esa situación complica el avance del cuadro en este momento.
“Está produciendo líquido cefalorraquídeo más de lo normal y eso estaría complicando hoy poder seguir avanzando”, escribió la mamá del nene, al pedir acompañamiento y oraciones ante la nueva intervención.
Mientras se evalúa la salud del menor, la investigación por el choque continúa con medidas en curso. En ese marco, la mamá de Bastián está citada a declarar el próximo 3 de marzo.
La familia sigue comunicando cada paso con cautela y con la esperanza puesta en que la operación permita corregir el problema y estabilizar el drenaje, un punto clave en el proceso de recuperación.