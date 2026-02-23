#HOY:

Lo operan por décima vez

Nueva intervención para Bastián Jerez: vuelve al quirófano por un problema en la válvula

El niño será operado por décima vez este lunes. Su mamá explicó que la válvula “no estaría drenando lo suficiente” y que la producción de líquido cefalorraquídeo complica la evolución. Se difundió una imagen del nene internado.

Bastián Jerez volverá al quirófano este lunes al mediodía para ser intervenido por décima vez, según informó su familia en las últimas horas. La novedad llegó a través de un mensaje de su mamá, Macarena Collantes, en redes sociales.

El niño permanece internado mientras atraviesa un tratamiento complejo, luego del grave accidente ocurrido en los médanos de Pinamar. En ese contexto, la familia compartió además la primera imagen del pequeño desde el hospital.

Bastián, que se encuentra internado desde hace casi 10 días, debió someterse a cinco operaciones.La mamá explicó que la válvula “no estaría drenando lo suficiente”.

“La válvula no estaría drenando lo suficiente”

Macarena explicó que la decisión de volver a operar se tomó al constatar que la válvula “no estaría drenando lo suficiente”. Según detalló, esa situación complica el avance del cuadro en este momento.

“Está produciendo líquido cefalorraquídeo más de lo normal y eso estaría complicando hoy poder seguir avanzando”, escribió la mamá del nene, al pedir acompañamiento y oraciones ante la nueva intervención.

Bastián Jerez sigue grave en Mar del Plata y por ahora no será operado: “no presenta cambios”La causa por el accidente sigue: Macarena Collantes declarará el 3 de marzo.

Una causa judicial que también sigue en marcha

Mientras se evalúa la salud del menor, la investigación por el choque continúa con medidas en curso. En ese marco, la mamá de Bastián está citada a declarar el próximo 3 de marzo.

La familia sigue comunicando cada paso con cautela y con la esperanza puesta en que la operación permita corregir el problema y estabilizar el drenaje, un punto clave en el proceso de recuperación.

