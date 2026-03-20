Volvieron a operar a Bastián Jerez y su mamá confirmó que la cirugía salió bien

Bastián Jerez volvió a entrar al quirófano este viernes, a más de dos meses del accidente que lo dejó en estado crítico tras un choque en los médanos de Pinamar. La nueva intervención se realizó en medio de un proceso de internación largo y complejo, marcado por múltiples cirugías y una evolución que sigue siendo seguida de cerca por su familia.
La confirmación llegó a través de Macarena Collantes, mamá del niño, quien contó en sus redes que su hijo ya había salido del quirófano y que la operación había resultado favorable. También precisó que le colocaron una nueva válvula, después de una tomografía con indicadores mejores que los del estudio anterior.
Una nueva operación dentro de un proceso muy largo
Desde el accidente del 12 de enero, Bastián atravesó una seguidilla de intervenciones médicas de alta complejidad. En las últimas horas, las publicaciones difundidas sobre su estado de salud señalaron que esta nueva cirugía se sumó a una larga serie de procedimientos realizados desde su ingreso al sistema sanitario.
El caso conmocionó desde el primer día por la gravedad de las lesiones y por el contexto en que ocurrió el choque, en La Frontera de Pinamar. Con el paso de las semanas, la atención pública se fue concentrando en cada parte médico y en cada mensaje de su familia, que viene compartiendo avances, retrocesos y pedidos de oración.
El mensaje de su mamá tras la cirugía
Después de la operación, Macarena publicó un mensaje breve pero cargado de alivio. Allí contó que “salió todo bien” y volvió a pedir que sigan rezando por su hijo. También expresó que sienten estar “a un paso de la cuenta regresiva”, una frase que reflejó tanto el desgaste acumulado como la expectativa de que la evolución acompañe.
Un día antes, la madre de Bastián había compartido un video emotivo sobre todo el recorrido atravesado desde enero. En esa publicación habló de un camino no elegido, del amor como sostén y de la fortaleza que la familia debió construir en medio de una internación extensa y muy exigente.
Un cuadro que sigue de cerca toda la familia
Más allá del resultado favorable de la intervención, el cuadro de Bastián sigue requiriendo seguimiento permanente. Las publicaciones más recientes vinculadas a su estado señalan que la cirugía de este viernes fue parte de un tratamiento todavía abierto, con control constante sobre su evolución neurológica y clínica.
La noticia volvió a despertar una fuerte ola de acompañamiento en redes, donde familiares, allegados y personas que siguen el caso renovaron mensajes de apoyo. En cada parte difundido por su entorno aparece la misma idea: seguir sosteniendo a Bastián en un proceso que ya lleva más de dos meses y que todavía demanda cuidados intensivos y nuevas evaluaciones.
El accidente que cambió todo
Bastián resultó gravemente herido el 12 de enero, cuando el UTV en el que viajaba chocó con una camioneta en los médanos de La Frontera, en Pinamar. Desde entonces fue sometido a distintas operaciones y permaneció internado con pronóstico delicado, en un caso que generó impacto público y seguimiento permanente.
La nueva cirugía, ahora, volvió a instalar algo que su familia repite desde hace semanas: la recuperación sigue siendo ardua, pero cada avance se vive como una señal importante dentro de una pelea médica y emocional que todavía continúa.