#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Más de US$ 22.500 millones

El Gobierno aprobó otros 2 proyectos millonarios en el RIGI

Se incorporaron al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones el gasoducto San Matías y la ampliación del proyecto de litio Sal de Oro. Suma un total de 18 proyectos.

El aval ministerial incluye el gasoducto San Matías y la ampliación de Cauchari-Olaroz, con inversiones que superan los US$2.541 millones en recursos energéticos.El aval ministerial incluye el gasoducto San Matías y la ampliación de Cauchari-Olaroz, con inversiones que superan los US$2.541 millones en recursos energéticos.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Aval del ministerio de Economía aprobó dos proyectos en el RIGI, informó el ministro Luis Caputo este viernes, con el objetivo de atraer inversión en infraestructura petrolera y gasífera, energía renovable y minería.

Las incorporaciones recientes son el Gasoducto San Matías, con una inversión prevista de US$1.300 millones para transporte de gas natural con destino a exportación de GNL, y la segunda etapa del proyecto de litio Sal de Oro, por US$208 millones, según detalló el ministerio.

Mirá tambiénQué dice la letra chica del Súper RIGI: impuestos mínimos, dólares libres y límites para provincias

Con esas autorizaciones el régimen acumula 18 proyectos aprobados que totalizan US$22.541 millones en inversiones, indicó el gobierno, que también autorizó beneficios para la importación de insumos vinculados al proyecto siderúrgico Sidersa en la provincia de Buenos Aires.

El anuncio del ministerio subraya que las inversiones aprobadas abarcan sectores clave: minería de litio y otros minerales, obras gasíferas y petroleras, y generación de energía renovable, además de infraestructura portuaria y siderúrgica.

Detalles de las incorporaciones

El Aval del ministerio incluyó, mediante resolución, la ampliación del proyecto Cauchari-Olaroz por US$1.241 millones, y la aprobación formal del gasoducto San Matías por US$1.300 millones, conforme al listado de expedientes del RIGI.

caños china rio negro gnl Crédito: Gobierno de Río Negro.El gasoducto San Matías y la expansión de Sal de Oro, aprobados por el gobierno, apuntan a potenciar la exportación de gas y litio en Argentina.

En la lista de proyectos ya figuraban inversiones significativas: el GNL PAE-Golar con US$6.878 millones, el oleoducto VMOS por US$2.486 millones y la iniciativa de Río Tinto en salares por US$2.700 millones, además de ampliaciones de litio como Fénix y Sal de Oro.

El ministerio también autorizó medidas vinculadas a la importación con beneficios fiscales para Sidersa por una inversión estimada de US$286 millones en una planta siderúrgica en San Nicolás, según la resolución 44 que incorporó posiciones arancelarias.

Mapa del régimen y expectativas institucionales

El RIGI concentra proyectos en Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca, Jujuy y Santa Fe, con iniciativas de litio, cobre, Oro, plata, energía renovable e infraestructura logística.

El gobierno tiene en evaluación alrededor de 40 propuestas adicionales, con plazos estimados de cerca de 45 días para su tratamiento, y calcula que la mayoría Se aprobará antes de la finalización del régimen en julio de 2027.

(251214) -- TIMBUES, 14 diciembre, 2025 (Xinhua) -- Vista aérea tomada con un dron del 13 de diciembre de 2025 del buque MV Shandong Fu Yi que trasladará el primer embarque comercial a granel de trigo argentino con destino a China anclado en la terminal portuaria de Cofco International, en la localidad de Timbúes, en el norte de Rosario, en la provincia de Santa Fé, Argentina. El primer embarque comercial a granel de trigo argentino con destino a China partió el sábado desde la provincia argentina de Santa Fe, marcando un hito en la relación económica bilateral y la apertura de un nuevo flujo de comercio entre ambos países. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (oa) (da)El puerto de Timbúes contempla el RIGI previsto para la provincia de Santa Fe. Foto: Xinhua / Martín Zabala.

En paralelo, el gobierno nacional aguarda que el Congreso avale el “Súper RIGI”, orientado a atraer inversiones mayores a US$1.000 millones en nuevas industrias tecnológicas y actividades sin desarrollo local, como parte de la estrategia de inversión del ministerio de Economía.

Como consecuencia institucional, la cartera económica espera que las inversiones aprobadas y en evaluación impulsen el desarrollo de proyectos de litio y gasíferos y aporten dólares por la exportación de recursos energéticos y minerales.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
PCAI
Ministerio de Economía
Luis Caputo
Gobierno nacional

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro