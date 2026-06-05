Aval del ministerio de Economía aprobó dos proyectos en el RIGI, informó el ministro Luis Caputo este viernes, con el objetivo de atraer inversión en infraestructura petrolera y gasífera, energía renovable y minería.
El Gobierno aprobó otros 2 proyectos millonarios en el RIGI
Se incorporaron al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones el gasoducto San Matías y la ampliación del proyecto de litio Sal de Oro. Suma un total de 18 proyectos.
Las incorporaciones recientes son el Gasoducto San Matías, con una inversión prevista de US$1.300 millones para transporte de gas natural con destino a exportación de GNL, y la segunda etapa del proyecto de litio Sal de Oro, por US$208 millones, según detalló el ministerio.
Con esas autorizaciones el régimen acumula 18 proyectos aprobados que totalizan US$22.541 millones en inversiones, indicó el gobierno, que también autorizó beneficios para la importación de insumos vinculados al proyecto siderúrgico Sidersa en la provincia de Buenos Aires.
El anuncio del ministerio subraya que las inversiones aprobadas abarcan sectores clave: minería de litio y otros minerales, obras gasíferas y petroleras, y generación de energía renovable, además de infraestructura portuaria y siderúrgica.
Detalles de las incorporaciones
El Aval del ministerio incluyó, mediante resolución, la ampliación del proyecto Cauchari-Olaroz por US$1.241 millones, y la aprobación formal del gasoducto San Matías por US$1.300 millones, conforme al listado de expedientes del RIGI.
En la lista de proyectos ya figuraban inversiones significativas: el GNL PAE-Golar con US$6.878 millones, el oleoducto VMOS por US$2.486 millones y la iniciativa de Río Tinto en salares por US$2.700 millones, además de ampliaciones de litio como Fénix y Sal de Oro.
El ministerio también autorizó medidas vinculadas a la importación con beneficios fiscales para Sidersa por una inversión estimada de US$286 millones en una planta siderúrgica en San Nicolás, según la resolución 44 que incorporó posiciones arancelarias.
Mapa del régimen y expectativas institucionales
El RIGI concentra proyectos en Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca, Jujuy y Santa Fe, con iniciativas de litio, cobre, Oro, plata, energía renovable e infraestructura logística.
El gobierno tiene en evaluación alrededor de 40 propuestas adicionales, con plazos estimados de cerca de 45 días para su tratamiento, y calcula que la mayoría Se aprobará antes de la finalización del régimen en julio de 2027.
En paralelo, el gobierno nacional aguarda que el Congreso avale el “Súper RIGI”, orientado a atraer inversiones mayores a US$1.000 millones en nuevas industrias tecnológicas y actividades sin desarrollo local, como parte de la estrategia de inversión del ministerio de Economía.
Como consecuencia institucional, la cartera económica espera que las inversiones aprobadas y en evaluación impulsen el desarrollo de proyectos de litio y gasíferos y aporten dólares por la exportación de recursos energéticos y minerales.