La agenda parlamentaria del gobierno

Diputados trata Ley de lobby y Super RIGI en comisiones

Son dos reuniones plenarias, para apurar los tiempos. Discusiones en torno a la regulación de la “gestión de intereses” y proyectos alternativos. No habría obstáculos para la norma que busca fomentar “megainversiones” y podría llegar al recinto este mes.