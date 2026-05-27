El proyecto se trata en Diputados

Cómo funciona la regulación del “lobby” que propone el Gobierno

Pretende controlar y dotar de publicidad y transparencia a la llamada “gestión de intereses”. Crea un registro de “lobistas” y otro de audiencias con funcionarios, y prevé incluso penas de prisión para quienes actúen sin estar inscriptos o no declaren representar intereses extranjeros. Los puntos oscuros.