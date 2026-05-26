LLA insiste en retomar la agenda legislativa

Karina Milei y Adorni reunieron a la Mesa Política para armar un nuevo paquete de reformas que serán enviados al Congreso

Luego de las postales de unidad que el Gobierno nacional se esforzó en mostrar en los actos oficiales y el Tedeum del 25 de Mayo, en Casa Rosada se realizó una reunión de Gabinete y otra de Mesa Política con el objetivo de apurar los paquetes de leyes del Poder Ejecutivo Nacional