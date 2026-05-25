Por primera vez desde que es vicepresidenta, Victoria Villarruel no fue invitada a participar del Tedeum en la Catedral por el Día de la Patria, lo que no le impidió utilizar sus redes sociales para repasar el significado de la Revolución de Mayo de 1810 y su correlato en la realidad actual.
La palabra de Victoria Villarruel tras ser excluida del Tedeum por el 25 de Mayo
La vicepresidenta reflexionó sobre la Revolución de Mayo, destacando la defensa de la soberanía y la dignidad humana como desafíos actuales.
"El dilema del siglo XXI, al igual que en 1810, sigue siendo la defensa de nuestra soberanía y la protección de la dignidad humana", sostuvo en un posteo que publicó en su cuenta de X.
Para Villarruel, "el 25 de mayo de 1810 no fue un quiebre fortuito, sino el fruto maduro de nuestra tradición".
"La Revolución de Mayo hunde sus raíces en un humanismo profundamente católico, que se forjó en las aulas de nuestras universidades indianas y en una concepción de la libertad que siempre reconoció la eminente dignidad de la persona humana bajo el orden natural y divino", consideró.
"Ser libres, para nuestros próceres, era asumir la responsabilidad de nuestro propio destino sin abdicar de nuestra identidad. Hoy, la custodia de esa herencia nos convoca ante nuevos y complejos desafíos", siguió.
El dilema del siglo XXI
En este marco, Villarruel parafraseó un fragmento de la primera encícilica ("magnifica humanitas") del Papa León XIV, que pone el foco en la protección del hombre en la era de la Inteligencia Artificial.
"𝐸𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑎𝑙 𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑏𝑒 𝐷𝑖𝑜𝑠. 𝐸𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑓𝑖́𝑜 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜́𝑔𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑜𝑙𝑜́𝑔𝑖𝑐𝑜", dice el texto papal que la vicepresidenta reprodujo en su mensaje por el 25 de mayo.
Según Villarruel, "el dilema del siglo XXI, al igual que en 1810, sigue siendo la defensa de nuestra soberanía y la protección de la dignidad humana".
"Que los valores fundacionales de nuestra Patria nos sigan guiando en esta encrucijada de la historia. ¡Viva la Patria! ¡Todo Por Argentina!", concluyó.
Tedeum 2026
El gabinete de Javier Milei se vio las caras este mediodía en la primera reunión luego de la interna que se desató a raíz de las publicaciones de un usuario de X atribuido a Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados.
Antes del encuentro que se lleva a cabo en el salón Eva Perón de la Casa Rosada, el elenco del Presidente compartió el tradicional Tedeum. Y trataron de mostrar armonía y cercanía con los presentes. También saludaron desde el balcón.
La idea del cónclave oficial, de acuerdo a lo poco que trascendió, fue reordenar las tensiones internas tras semanas con cruces varios entre las dos facciones que responden a las principales figuras del Gobierno. En el plano político, los ítems de la reunión fueron la agenda legislativa y trazar los próximos pasos de la gestión tras el éxito en el Congreso.
El miércoles, el oficialismo consiguió la media sanción en la Cámara de Diputados las leyes Hojarasca y la modificación de la normativa de Zonas Frías. Mientras que en el Senado de la Nación, el bloque libertario logró dictamen para el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.