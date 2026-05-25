"Nadie se salva solo" remató su discurso el gobernador Maximiliano Pullaro al cerrar su discurso en el acto central recordando los 216 años de la Revolución de Mayo. Antes, el intendente Juan Pablo Poletti reivindicó a los vecinos de a pie "que son los patriotas de nuestro tiempo".
Pullaro: "Hoy libertad se asemeja a igualdad"
El gobernador y Juan Pablo Poletti fueron los únicos oradores y compararon los desafíos de 1810 con los actuales. Monseñor Vecino tuvo a su cargo el Tedeum ante autoridades provinciales y municipales.
Gobernador e intendente hablaron frente a la Casa de Gobierno en la ciudad de Santa Fe, en la previa a un extenso desfile cívico militar que fue cerrado con la exhibición de equipamiento para salud y seguridad muy aplaudido por el buen marco de público que se congregó para festejar el aniversario patrio.
Los actos centrales se realizaron en horario vespertino y se iniciaron con el Tedeum oficiado por el obispo auxiliar, monseñor Matías Vecino, mientras que el arzobispo Sergio Fenoy siguió la ceremonia desde el altar.
Pullaro llegó al acto religioso acompañado por la diputada Gisela Scaglia quien lo acompañó durante todo los actos. Ya en el interior de la Catedral se encontraban el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez; el intendente, Juan Pablo Poletti y gran parte del gabinete.
De la Catedral al escenario frente a la Casa de Gobierno, Pullaro y las autoridades fueron caminando entre la mucha vecindad que se acercó a la zona disfrutando del buen sol y de una serie de actividades generadas para la ocasión como los simuladores para los Juegos Odesur o el cierre con la actuación del Coro de la Merced dirigido por Rodrigo Naffa con un reportorio de temas de Abel Pintos, Víctor Heredia, Soda Stereo y del santafesino Miguel Ángel Morelli.
Discursos
"Que este 25 de Mayo nos encuentre unidos alrededor de la defensa de nuestra patria, el respeto por nuestra historia y con la convicción de que Argentina y la Provincia invencible de Santa Fe van a salir adelante", marcó el gobernador.
Pullaro recordó que "conmemoramos un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, que no solo significó un cambio de gobierno en nuestro país, sino el momento en que nuestro pueblo decidió dejar de esperar decisiones tomadas desde tierras lejanas para comenzar a construir su propio destino. Aquellos hombres y mujeres de Mayo entendieron algo fundamental: las naciones no se construyen desde la resignación, sino desde la decisión colectiva de levantarse y enfrentar las dificultades. En un contexto complejo, decidieron asumir enormes desafíos y avanzar".
Agregó que "la Provincia invencible de Santa Fe conoce muy bien ese espíritu de Mayo. Nuestra historia está marcada por hombres y mujeres que supieron levantarse cada vez que cayeron; que nunca permanecieron de brazos cruzados frente a la injusticia o el abandono; que entendieron, desde el brigadier Estanislao López hasta el último santafesino, que debían defender al interior productivo y al federalismo porque representan motores del progreso y del trabajo".
Pullaro expresó que "hoy más que nunca, 216 años después, esa discusión sigue vigente porque la verdadera libertad no existe si una familia no puede trabajar, si un joven tiene que irse de esta tierra porque le faltan oportunidades, si quien produce no puede crecer, si no hay un plato de comida en cada mesa, si faltan medicamentos o si no todos los argentinos tienen la posibilidad de estudiar".
Marcó enfáticamente que "en estos tiempos, el concepto de libertad se equipara al concepto de igualdad. Cuando hablamos de Mayo no hablamos solamente del pasado: hablamos del presente y del futuro. Hablamos de mejorar y fortalecer las instituciones, como lo hicimos el año pasado con la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Hablamos de cuidar a quienes generan empleo, de construir un Estado eficiente y austero, pero firme ante las corporaciones. Hablamos de un Estado que acompaña a los vecinos y no se retira de sus responsabilidades".
El mandatario sostuvo además que "la Revolución de Mayo nos dejó una enseñanza profunda: las transformaciones verdaderas requieren valentía, diálogo y sentimiento colectivo. Nadie se salva solo. Tenemos que comprender que el camino a recorrer debe ser común para los santafesinos y para todos los argentinos. Pero también la Revolución de Mayo nos dejó otra enseñanza fundamental: la fe y la esperanza con las que los pueblos impulsaron aquella gesta patriótica e histórica que terminó dando libertad a nuestra Nación. Hoy, con esa misma fe, tenemos que encontrar la humildad, el compromiso y el amor necesarios para sacar adelante esta tierra", desafió.
Sobre el final, convocó a la unidad: "Que este 25 de Mayo nos encuentre unidos alrededor de la defensa de nuestra patria, el respeto por nuestra historia y con la convicción de que Argentina y la Provincia invencible de Santa Fe van a salir adelante si trabajamos juntos y empujamos hacia el mismo lado".
Antes, Poletti afirmó que "esta plaza nos une y nos moviliza. Ver latir el celeste y blanco en las banderas nos tiene que hacer reflexionar. Más allá de cualquier diferencia, hay un hilo invisible, pero indestructible, que nos une: somos argentinos, somos santafesinos".
No dejó de mencionar que la ciudad de Santa Fe fue la primera en reconocer a la Junta porteña y trazó un hilo entre Mayo de 1810 y la sanción de la Constitución, también en esta capital, en 1853.
Admitió las dificultades actuales y valoró la tarea de vecinos, de emprendedores que salen a la calle día a día. "Los vecinos de a pie son los patriotas de nuestro tiempo", destacó Poletti.
Más adelante cuestionó las discusiones estériles, la grieta política. "Duele la agresión política" y subrayó que la prioridad del gobernador es la gente e instó a aprender de Mayo de 1810. "No son tiempos de divisiones estériles" , reclamó.
Tras el desfile, las autoridades dejaron el palco y se mezclaron con los vecinos. Mientras el escenario se preparaba para recibir al Coro de la Merced, las bandas de música de las policías de Santa Fe y Rosario hicieron un repertorio de temas populares cerrado con el clásico mundialista de Muchachos...
Fiestas populares
Pullaro llegó a Casa de Gobierno luego de haber estado al mediodía en la vecinal San Marta donde pasó a compartir un locro con vecinos de la zona.
Poletti, en tanto, estuvo cerca del mediodía en la fiesta del Mercado Norte y de la plaza de los Constituyentes que congregó a buen número de vecinos y emprendedores que disfrutaron de comidas criollas y de buen música con el Coro del Colegio de Nuestra Señora del Calvario y números musicales.
Vecino por Fenoy
Sorprendió a los asistentes al Tedeum que la ceremonia estuviera a cargo de Matías Vecino mientras que Sergio Fenoy se ubicó en el altar.
El cambio le fue informado al gobierno santafesino en la tarde del domingo. En principio, el Arzobispado santafesino quiso saber si el gobierno quería una ceremonia de acción de gracias y la respuesta fue positiva aunque aclarando que preferían vespertina para darle continuidad con los actos oficiales.
Con la lectura del libro de la Sabiduría, el salmo y una parte del Evangelio de San Mateo, capítulo 20, se hizo el núcleo de la ceremonia religiosa. Monseñor Vecino admitió que cambió el texto del Evangelio y optó por el pasaje de San Mateo dirigido a los discípulos "que somos los obispos y sacerdotes", remarcó.
También el obispo auxiliar dijo dejar de lado los trazos de la homilía preparada por el equipo de Pastoral Social para hablar desde su experiencia religiosa y los desafíos que presenta ese texto bíblico.
Tomando un texto de Francisco cuestionó el populismo; instó a tener vocación de servicio al prójimo; de tener cercanía y recalcó que el concepto de ministros (en la religión) es servicio al otro.