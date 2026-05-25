Este lunes por la siesta se realizó en la ciudad de Santa Fe el acto oficial de la capital y la provincia en el marco de la conmemoración del 25 de mayo en Argentina.
Pullaro y Poletti presentes en el acto oficial de Santa Fe por el 25 de mayo
El gobernador y el intendente participaron del Te Deum en la Catedral Metropolitana de la capital santafesina. Las actividades de la jornada.
El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, y el intendente de la ciudad, Juan Pablo Poletti, estuvieron presentes para el Te Deum en la Catedral Metropolitana de la capital santafesina.
Se trata de una jornada particular ya que se enmarca en la primera celebración bajo la nueva Constitución tras la reforma, la cual establece que ya no hay una religión oficial en la provincia.
Acompañaron también la presidente de la Cámara de Diputados, ClaraGarcia; el titular del Concejo capitalino, Sergio "Checho" Basile; y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez.
Las actividades por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo habían comenzado el domingo 24 con una Gala Patriótica en el Teatro Municipal 1° de Mayo, ubicado en San Martín 2020, con participación de la Orquesta Sinfónica Provincial.
La gala se encuentra a cargo del maestro Silvio Viegas, director titular del organismo, y contará con la participación especial de Danilo Cernotto en el bandoneón y Gaspar Macor con la guitarra como solistas invitados, quienes interpretarán un repertorio centrado en música nacional.
Cómo sigue la agenda
Desde las 15:30 horas se dio inicio al acto oficial y desfile cívico militar, frente a Casa de Gobierno, sobre Plaza 25 de Mayo, para luego comenzar con el resto de actividades.
A las 16:45 se planificó la participación del Coro Polifónico “La Merced”, como cierre artístico de la jornada patria argentina en suelo santafesino.
También se incluyeron degustación de meriendas tradicionales, feria de emprendedores locales y actividades vinculadas al Tour Suramericano Santa Fe 2026.