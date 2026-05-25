El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Educación, invirtió desde el inicio de la gestión 8.171.970.889 pesos para mejorar la infraestructura escolar de 309 establecimientos educativos del departamento La Capital mediante la entrega de Fondos de Asistencia de Necesidades Inmediatas (FANI).
Santa Fe avanza con obras y mejoras en más de 300 escuelas de La Capital
La gestión provincial destinó más de 8.171 millones de pesos a obras de infraestructura escolar en el departamento La Capital. Las intervenciones alcanzaron a 309 establecimientos educativos con mejoras edilicias, ampliaciones, nuevas instalaciones y compra de equipamiento.
El ministro de Educación, José Goity, señaló que “desde que Maximiliano Pullaro asumió la gestión provincial venimos realizando una inversión inédita en infraestructura escolar en toda la provincia de Santa Fe, destinando todos los recursos necesarios para que a ninguna escuela le falte nada”. Y añadió: “Esta política de mejora no sería posible sin el compromiso y el trabajo de los equipos directivos y docentes, que sienten a las escuelas como propias y colaboran para que cada día estén mejor”.
El titular de la cartera educativa explicó además que “estos fondos llegaron a escuelas de toda la provincia para resolver problemas estructurales mediante intervenciones puntuales”, y destacó el trabajo del equipo de infraestructura del Ministerio de Educación, cuyos integrantes “trabajan de manera incansable para que los recursos se entreguen en poco tiempo y puedan resolverse las situaciones planteadas por los directivos”.
Por su parte, la secretaria General del Ministerio de Educación, María Martín, sostuvo que “junto a los equipos directivos de toda la provincia estamos llevando adelante un plan de infraestructura escolar sin precedentes”. En ese sentido, remarcó que “en un contexto de retiro de la obra pública nacional, el gobernador Pullaro redobla esfuerzos e invierte en las escuelas para que los chicos puedan aprender en espacios de calidad”.
Además, Martín destacó que “el Gobierno Provincial ya invirtió más de 8.000 millones de pesos en FANI en el departamento La Capital, con más de 300 escuelas intervenidas, a lo que se suman las obras integrales en la Escuela Comercial y en la Escuela Nacional, además del programa Mil Aulas”.
Las tareas realizadas en las instituciones educativas incluyeron reparaciones de techos, filtraciones, mampostería, pintura y sanitarios; nuevas instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas y desagües pluviales; compra de equipamiento y mobiliario; construcción de nuevos espacios y ampliaciones; cerramientos; medidas de seguridad mediante la instalación de cámaras, alarmas y rejas; además de trabajos de fumigación, mantenimiento y limpieza edilicia, entre otras intervenciones.
Entregas de FANI
Con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, se entregaron 21.840.414 pesos del Fondo de Asistencia de Necesidades Inmediatas (FANI) a la Escuela Técnica Nº 478 “Dr. Nicolás Avellaneda” de la ciudad de Santa Fe para la construcción de un núcleo de cocina, sanitarios para docentes y la nivelación del patio norte.
Asimismo, la Escuela Primaria Nº 6384 “Almirante Brown” recibió 22.110.570 pesos destinados a la restauración de la cubierta de tejas y la reconstrucción de la galería galvanizada del patio interno.
Durante la recorrida, Goity afirmó que “todos los recursos que estamos destinando por decisión del gobernador Pullaro se ven ampliamente compensados cuando observamos el trabajo de los docentes, el compromiso de los equipos directivos y la alegría de los chicos por asistir a escuelas en buenas condiciones”.
Además, en el Salón Belgrano del Ministerio de Educación se entregaron fondos FANI por un total de 402.438.447 pesos a 22 escuelas del departamento La Capital. Los aportes estarán destinados a refacciones generales, impermeabilizaciones, compra de mobiliario, renovación de tendido eléctrico, reemplazo de cielorrasos, refacción de sanitarios, nuevas instalaciones eléctricas y construcción de galerías, entre otras obras.