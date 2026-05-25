Infraestructura educativa

Santa Fe avanza con obras y mejoras en más de 300 escuelas de La Capital

La gestión provincial destinó más de 8.171 millones de pesos a obras de infraestructura escolar en el departamento La Capital. Las intervenciones alcanzaron a 309 establecimientos educativos con mejoras edilicias, ampliaciones, nuevas instalaciones y compra de equipamiento.