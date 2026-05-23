Un equipo de investigadores presentó el ICV–50 Ciudades–Santa Fe (https://www.fhuc.unl.edu.ar/geoportal/calidad-de-vida-y-pobreza/) una herramienta que permite medir y comparar la calidad de vida en los 50 municipios más poblados de la provincia a partir de indicadores sociales, habitacionales y de infraestructura relevados en los censos nacionales.
Localidades del centro y sur santafesino lideran los mejores índices de calidad de vida de la provincia
El informe ICV–50 Ciudades–Santa Fe permitió analizar la evolución social de las principales localidades de la provincia entre 1991 y 2022, destacando mejores indicadores en regiones del centro y sur santafesino.
El Índice de Calidad de Vida (ICV) constituye una medida de síntesis ampliamente utilizada en Argentina para evaluar las condiciones de vida de la población.
En este caso, el estudio toma datos correspondientes a los años 1991, 2001, 2010 y 2022, permitiendo no solo conocer la situación actual de cada localidad, sino también analizar los procesos de permanencia y transformación registrados en las últimas décadas.
Herramientas
La herramienta, presentada mediante un mapa web interactivo, clasifica a los municipios en cuatro categorías de situación relativa: “más favorable”, “favorable”, “desfavorable” y “más desfavorable”.
A través de una escala cromática, el verde identifica los mejores indicadores de calidad de vida, mientras que el rojo refleja los niveles más bajos. El amarillo y el naranja representan situaciones intermedias.
El ICV se construye sobre la base de variables objetivas vinculadas a educación, salud, hogares, infraestructura y acceso a servicios esenciales. Para su elaboración se utilizaron datos provenientes de los censos nacionales de población, hogares y vivienda del INDEC y estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe.
Uno de los aspectos más destacados del informe es la fuerte desigualdad territorial que exhibe la provincia. Al analizar los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), los investigadores observaron una marcada polarización regional entre el centro-sur santafesino y las zonas del norte provincial.
Según los datos del Censo 2022, los valores más elevados de NBI —cercanos al 12 %— corresponden en varios casos a gobiernos locales de los departamentos Garay, General Obligado y Nueve de Julio. En contraste, los índices más bajos, incluso con localidades que registran 0 %, se encuentran en departamentos como Las Colonias, Castellanos, General López y San Martín.
Análisis
De acuerdo al análisis, los distritos ubicados en el suroeste y centro-oeste provincial presentan porcentajes de NBI inferiores al promedio provincial, fijado en 4,9 %. En cambio, las localidades del noreste y noroeste superan ese valor, evidenciando mayores niveles de vulnerabilidad estructural.
El concepto de Necesidades Básicas Insatisfechas permite identificar situaciones de pobreza estructural más allá de los ingresos económicos.
Esta metodología contempla carencias vinculadas al acceso a vivienda adecuada, servicios sanitarios, educación y condiciones esenciales de subsistencia, entendiendo la pobreza como un conjunto de privaciones materiales acumuladas.
El mapa web del ICV ofrece además la posibilidad de explorar cada municipio de manera individual mediante herramientas de zoom y buscador, facilitando la consulta tanto para investigadores como para gobiernos locales, instituciones y ciudadanos interesados en conocer la evolución de las condiciones de vida en la provincia.
La iniciativa se presenta como una herramienta clave para el diseño de políticas públicas, ya que permite identificar desigualdades territoriales, orientar recursos y evaluar la evolución social de las distintas regiones santafesinas a lo largo de más de treinta años.