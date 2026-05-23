#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Índice de Calidad de Vida

Localidades del centro y sur santafesino lideran los mejores índices de calidad de vida de la provincia

El informe ICV–50 Ciudades–Santa Fe permitió analizar la evolución social de las principales localidades de la provincia entre 1991 y 2022, destacando mejores indicadores en regiones del centro y sur santafesino.

Funes la ciudad con mejores índices en toda la provincia.Funes la ciudad con mejores índices en toda la provincia.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Un equipo de investigadores presentó el ICV–50 Ciudades–Santa Fe (https://www.fhuc.unl.edu.ar/geoportal/calidad-de-vida-y-pobreza/) una herramienta que permite medir y comparar la calidad de vida en los 50 municipios más poblados de la provincia a partir de indicadores sociales, habitacionales y de infraestructura relevados en los censos nacionales.

Mirá tambiénHay 20 oferentes para la concesión de rutas nacionales decisivas en Santa Fe

El Índice de Calidad de Vida (ICV) constituye una medida de síntesis ampliamente utilizada en Argentina para evaluar las condiciones de vida de la población.

En este caso, el estudio toma datos correspondientes a los años 1991, 2001, 2010 y 2022, permitiendo no solo conocer la situación actual de cada localidad, sino también analizar los procesos de permanencia y transformación registrados en las últimas décadas.

Herramientas

La herramienta, presentada mediante un mapa web interactivo, clasifica a los municipios en cuatro categorías de situación relativa: “más favorable”, “favorable”, “desfavorable” y “más desfavorable”.

Fue el parque de generación de energía mas grande licitado por CAMMESA.Las Colonias, Castellanos y San Martín, entre las regiones con mejores indicadores sociales

A través de una escala cromática, el verde identifica los mejores indicadores de calidad de vida, mientras que el rojo refleja los niveles más bajos. El amarillo y el naranja representan situaciones intermedias.

El ICV se construye sobre la base de variables objetivas vinculadas a educación, salud, hogares, infraestructura y acceso a servicios esenciales. Para su elaboración se utilizaron datos provenientes de los censos nacionales de población, hogares y vivienda del INDEC y estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe.

Mirá tambiénSan Carlos Centro: impulsan proyectos para acompañar a estudiantes universitarios en Santa Fe

Uno de los aspectos más destacados del informe es la fuerte desigualdad territorial que exhibe la provincia. Al analizar los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), los investigadores observaron una marcada polarización regional entre el centro-sur santafesino y las zonas del norte provincial.

Según los datos del Censo 2022, los valores más elevados de NBI —cercanos al 12 %— corresponden en varios casos a gobiernos locales de los departamentos Garay, General Obligado y Nueve de Julio. En contraste, los índices más bajos, incluso con localidades que registran 0 %, se encuentran en departamentos como Las Colonias, Castellanos, General López y San Martín.

Análisis

De acuerdo al análisis, los distritos ubicados en el suroeste y centro-oeste provincial presentan porcentajes de NBI inferiores al promedio provincial, fijado en 4,9 %. En cambio, las localidades del noreste y noroeste superan ese valor, evidenciando mayores niveles de vulnerabilidad estructural.

Año a año, el Turismo Receptivo conquista a miles de viajeros en diversos recorridos que ilustran nuestra historia, atraviesan nuestros paisajes, brindan oportunidad de conocer nuestras actividades características y emprendimientos productivos, y con ello las habilidades y creatividad de los sancarlinos.La ciudad de Las Colonias se ubica segunda en el ranking.

El concepto de Necesidades Básicas Insatisfechas permite identificar situaciones de pobreza estructural más allá de los ingresos económicos.

Esta metodología contempla carencias vinculadas al acceso a vivienda adecuada, servicios sanitarios, educación y condiciones esenciales de subsistencia, entendiendo la pobreza como un conjunto de privaciones materiales acumuladas.

El mapa web del ICV ofrece además la posibilidad de explorar cada municipio de manera individual mediante herramientas de zoom y buscador, facilitando la consulta tanto para investigadores como para gobiernos locales, instituciones y ciudadanos interesados en conocer la evolución de las condiciones de vida en la provincia.

Mirá tambiénCasilda: trasladan en helicóptero sanitario a un niño de 14 años con fractura de mandíbula

La iniciativa se presenta como una herramienta clave para el diseño de políticas públicas, ya que permite identificar desigualdades territoriales, orientar recursos y evaluar la evolución social de las distintas regiones santafesinas a lo largo de más de treinta años.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Las Colonias
San Martín
Castellanos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro