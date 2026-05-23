Apertura de sobres técnicos en la DNV

Hay 20 oferentes para la concesión de rutas nacionales decisivas en Santa Fe

La Etapa III de la Red Federal incluye -entre otras- la autovía Santo Tomé-San Francisco, la RN 11 desde Nelson hacia el norte, la autopista R N9 desde Rosario hacia el sur y la RN 34 hacia el Noroeste.