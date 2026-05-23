Vialidad Nacional informó este viernes, a través de la plataforma Contrat.Ar, que se llevó a cabo la apertura de sobres para conocer las ofertas técnicas sobre la concesión de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales que incluyen varios tramos en la provincia de Santa Fe.
Hay 20 oferentes para la concesión de rutas nacionales decisivas en Santa Fe
La Etapa III de la Red Federal incluye -entre otras- la autovía Santo Tomé-San Francisco, la RN 11 desde Nelson hacia el norte, la autopista R N9 desde Rosario hacia el sur y la RN 34 hacia el Noroeste.
La convocatoria es para la explotación, administración y mantenimiento correspondientes a los Tramos Centro, Mesopotámico, Centro-Norte, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo, que integran la Etapa III de La Red Federal de Concesiones.
Las ofertas se presentan en dos sobres: el primero contiene los aspectos y documentos relativos a la calidad de los oferentes, y el segundo abarca documentos relativos a la oferta económica, que será la tarifa de peaje que propone cobrar. En total se presentaron 20 oferentes interesados.
De acuerdo con los pliegos generales del proceso (Licitación Pública 504-0001-LPU26), la fecha límite para la presentación y apertura de las ofertas económicas está fijada para el 18 de junio.
Las firmas que superen la evaluación de antecedentes e infraestructura de esta primera etapa serán las únicas habilitadas para competir en la apertura económica. Los contratos de adjudicación final y el inicio de las obras se proyectan para las semanas subsiguientes a esa fecha.
Al norte, al sur y al oeste
Entre los comprendidos en la etapa de concesión está el denominado “Tramo Centro” de 681,92 kilómetros, que incluye tres trazas diferentes. Está la Ruta Nacional 9 desde su empalme con la RN A-008 -es el segundo anillo circunvalar a Rosario- hasta inicio de la Red de Accesos a Buenos Aires, por un total de 363,16 kilómetros.
A eso se suma la autovía RN 19 desde su empalme con la RN 11 en Santo Tomé (Santa Fe) hasta el límite con Córdoba, por un total de 130,08 km. Cabe recordar que la administración de la provincia de Córdoba, bajo la gestión del gobernador Martín Llaryora, tiene previsto finalizar e inaugurar por completo los tramos faltantes de la Autopista de la Ruta Nacional 19 en febrero de 2027.
En el mismo tramo de concesión nacional se incluye además la RN 34 desde su empalme con la RN A-008 en Rosario hasta el empalme con la RN 19, por un total de 188,68 kilómetros.
El “Tramo Centro-Norte” son por su parte 536,43 kilómetros, en este caso en su totalidad sobre la traza de la RN 34 desde el empalme con la RN 19 hasta el empalme con la RP 5 en La Banda, Santiago del Estero.
Por último el “Tramo Chaco-Santa Fe” de 497,18 kilómetros se desarrolla en su totalidad sobre la RN 11, desde Nelson hasta el empalme con la RN 16 en Resistencia, Chaco. Esta concesión tiene la particularidad de dejar afuera al tramo que va desde Nelson hasta el empalme con la circunvalar oeste santafesina.
Más allá de la provincia
Más allá del territorio santafesino, la Etapa III de la Red Federal de Concesiones incluye el “Tramo Mesopotámico” con 276,11 kilómetros sobre las rutas 18 y 12 en Entre Ríos y el “Tramo Noroeste” sobre las RN 9, 34, 66, 1V66 y A 016, con 596,52 kilómetros en Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero.
A ellos se suman 456,22 kilómetros en las RN 12 y 105 en Corrientes y Misiones, y el “Tramo Cuyo” con 329,09 kilómetros en la RN 7 de Mendoza.
“Con esta última etapa, se completa la concesión de más de 9000 km de rutas, que estarán todas en obra en las próximas semanas. Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos”, posteó en su red de X el ministro de Economía, Luis Caputo.
Supervisión y control
Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos mediante un esquema de control por resultados, con el objetivo de garantizar corredores en condiciones seguras y con adecuados niveles de servicio para los usuarios.
Destaca la DNV que este nuevo modelo se desarrollará sin subsidios del sector público, dejando atrás esquemas deficitarios y avanzando hacia un sistema más eficiente, orientado a mejorar la calidad de la Red Vial Nacional.
Toda la información relativa al proceso de concesiones está disponible y actualizada en el sitio web con el objetivo de que toda la ciudadanía y las empresas interesadas puedan acceder con facilidad.