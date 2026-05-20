#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Pronóstico

Santa Fe amaneció con 3°C: cómo estará el clima este miércoles

La mitad de semana llega con temperaturas bajas durante la mañana y condiciones estables en la capital provincial. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas frescas y sin lluvias en el arranque del tramo final de mayo.

La ciudad tuvo un amanecer frío, con una temperatura mínima de 3°C Créditos: Guillermo Di SalvatoreLa ciudad tuvo un amanecer frío, con una temperatura mínima de 3°C Créditos: Guillermo Di Salvatore
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La ciudad de Santa Fe tuvo este miércoles un amanecer frío, con una temperatura mínima de 3°C y cielo algo nublado. De acuerdo al pronóstico oficial del, el tiempo se mantendrá estable durante toda la jornada, sin probabilidades de precipitaciones y con vientos leves del sudeste.

Durante la mañana, el termómetro marcó apenas 3°C, en un escenario de nubosidad parcial y ambiente frío, típico de esta etapa del otoño. Con el correr de las horas, la temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima prevista de 18°C durante la tarde.

La temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima prevista de 18°C durante la tarde. Créditos: Guillermo Di SalvatoreLa temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima prevista de 18°C durante la tarde. Créditos: Guillermo Di Salvatore

El SMN indica que el cielo permanecerá algo nublado durante gran parte del día, mientras que hacia la noche las condiciones pasarán a parcialmente nublado. En tanto, el viento soplará desde el sector sudeste con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante la mañana, disminuyendo luego a valores de entre 7 y 12 km/h.

Otro dato destacado es que no se esperan lluvias para ninguna franja horaria de este miércoles, ya que la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante toda la jornada.

Mirá tambiénReparan una falla en el puente en construcción entre Santa Fe y Santo Tomé

Pronóstico extendido

Jueves

El jueves continuará el tiempo estable en la capital santafesina. El SMN prevé una mínima de 4°C y una máxima de 15°C, en una jornada nuevamente fresca y con escasa amplitud térmica.

Viernes

Para el viernes se espera otra mañana fría, con temperatura mínima de 3°C y máxima de 15°C. Las condiciones seguirán sin cambios importantes y no se anuncian lluvias.

Sábado

El sábado comenzará con un leve ascenso de temperatura. La mínima será de 6°C y la máxima alcanzará los 17°C, manteniéndose el tiempo estable y con nubosidad variable.

CLIMA EXTENDIDO
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Clima en Santa Fe
Servicio Meteorológico Nacional
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro