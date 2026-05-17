Infraestructura

Estación policial en Santa Fe: se licitará la nueva sede en el Parque Federal

El gobierno provincial abrirá el 22 de mayo los sobres para construir la nueva Estación Policial Parque Federal, una obra estratégica que demandará más de $18.000 millones y forma parte del nuevo esquema de seguridad urbana impulsado por la gestión de Maximiliano Pullaro.