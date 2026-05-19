La postal se repite a lo largo de varias cuadras del centro santafesino: persianas bajas, carteles de alquiler y galerías cada vez más despobladas y con poquísimo movimiento. Ahora, tras un relevamiento semestral de la actividad, se le puso números concretos a la percepción que confirmaron una caída en la ocupación de locales, en particular sobre calle San Martín, que hoy concentra más del 10% de todos los negocios vacíos de la ciudad.
Calle San Martín concentra más del 10% de los locales comerciales vacíos de Santa Fe
Con 940 locales vacíos en toda la ciudad, el comercio santafesino profundiza señales de retracción. Subió un punto porcentual (al 13,2%) con relación al anterior semestre relevado. Calle San Martín es una de las más afectadas.
El informe del Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales (Dies) del Centro Comercial de Santa Fe contabilizó 7.106 locales comerciales en toda la ciudad. De ese total, 940 están desocupados, lo que representa un índice de vacancia del 13,2% (49 locales vacíos extras), un punto más que hace 6 meses.
Por calle San Martín, desde General López hasta Suipacha, 96 inmuebles están cerrados, sobre el total de 631 locales que tiene esa arteria emblemática. “Es significativo que San Martín tiene más del 10% del total de locales desocupados de la ciudad. Son 96 sobre 940. Es mucho”, advirtió Carlos Arese, referente de la entidad, al analizar los resultados del relevamiento.
Esta calle presenta un índice de desocupación del 15,2%, por encima de la media general de la ciudad, ubicada en 13,2%. Uno de los fenómenos que impactan en calle San Martín es la cantidad de galerías comerciales que contiene. “Hay galerías muy vacías y eso suma a la cantidad de locales desocupados”, describió el referente.
Cuáles son las avenidas más afectadas
El contraste se vuelve todavía más evidente si se compara con otros corredores comerciales tradicionales. Mientras Aristóbulo del Valle -la avenida con mayor cantidad de locales relevados- exhibe una vacancia del 7,8%, prácticamente la mitad que San Martín. En la otra punta, avenida Galicia alcanzó ocupación plena: sus 113 locales están ocupados.
El trabajo del Dies se realiza dos veces al año y demanda semanas de recorridas calle por calle y cuadra por cuadra. “Las seis calles y avenidas de mayor movimiento -Aristóbulo del Valle, San Martín, Facundo Zuviría, Blas Parera, General Paz y San Jerónimo- tienen una alta desocupación. Comparado con el relevamiento anterior, crecieron mucho”, sostuvo.
Estas arterias son: San Martín 15,2% (96 locales vacíos); Blas Parera 13,1% (53 locales vacíos); Facundo Zuviría 11,8% (61 locales vacíos); San Jerónimo 13,9% (45 locales vacíos); Av. Freyre 9,8% (23 locales vacíos); General Paz 9,4% (32 locales vacíos); Bv. Pellegrini 8,5% (20 locales vacíos).
Alquileres, uno de los factores
Según Arese, la explicación principal aparece vinculada al peso de los alquileres en un contexto de ventas debilitadas y márgenes cada vez más estrechos. “Sabemos que el comercio no está pasando por un buen momento, con una caída de actividad que ya viene desde hace tiempo. Entonces el comerciante tiene que mirar los costos y tratar de achicar lo más que puede”, señaló.
Consultado sobre si, en ese escenario, muchos negocios comenzaron a abandonar los corredores más caros para mudarse hacia calles secundarias o locales más pequeños, Arese indicó: “Suponemos que el monto de los alquileres debe ser la variable más importante a la hora de la desocupación”.
Por otra parte, el informe sobre ventas minoristas de la entidad ayuda a entender el trasfondo económico de esta retracción. Apenas el 27,7% de los comercios relevados aseguró haber incrementado sus ventas por encima de la inflación interanual, mientras que más del 70% perdió terreno en términos reales. Los comerciantes describen un consumo retraído, bajo ticket promedio y clientes que “cuidan el bolsillo”.
“No hay poder adquisitivo”, resumió Arese. A esa ecuación se suma otro cambio estructural: el avance del comercio electrónico. Aunque todavía persiste un porcentaje alto de negocios que no vende online (43,6% de los consultados), desde el Dies observan un crecimiento sostenido "aunque lento" en la adopción de canales digitales.
“El comercio tiene que ir hacia un escenario donde convivan los dos canales de venta: tener un espacio físico de mostrador y también vender online”, explicó Arese. Sin embargo, aclaró que no se trata de una transición sencilla: “Es prácticamente largar un nuevo canal de ventas o casi una nueva unidad de negocio”.
Pese al crecimiento del comercio digital, en el sector insisten en que el negocio físico seguirá teniendo un rol central. “La actividad comercial existe desde hace miles de años y no deja de ser un hecho social y cultural”, afirmó.