Relevamiento local

Calle San Martín concentra más del 10% de los locales comerciales vacíos de Santa Fe

Con 940 locales vacíos en toda la ciudad, el comercio santafesino profundiza señales de retracción. Subió un punto porcentual (al 13,2%) con relación al anterior semestre relevado. Calle San Martín es una de las más afectadas.