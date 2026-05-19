La Provincia construye el puente más largo ejecutado y financiado íntegramente con recursos santafesinos. Con un avance general del 42% y una ejecución del 95 % en infraestructura, el nuevo puente de 1.300 metros que conectará Santa Fe y Santo Tomé continúa desarrollándose a buen ritmo.
Reparan una falla en el puente en construcción entre Santa Fe y Santo Tomé
El Gobierno provincial continúa con buen ritmo la construcción del nuevo puente carretero que unirá Santa Fe y Santo Tomé. En las últimas horas se identificó una irregularidad en una de las 130 columnas ya ejecutadas, por lo que se inició una revisión técnica exhaustiva junto con las tareas de reparación correspondientes.
“En las últimas horas detectamos una falla en una de las 130 columnas construidas, en la pila 4, cerca de Santo Tomé. Estamos realizando una inspección detallada y comenzamos con la reparación. Es importante intervenir a tiempo, y eso es lo que estamos haciendo”, explicó Pablo Seghezzo, administrador general de Vialidad Provincial.
La anomalía se detectó en uno de los 130 pilotes-columna construidos hasta el momento, sobre un total previsto de 136, y se ubica en la unión entre el pilote y la columna.
“El proceso constructivo fue el siguiente: primero se ejecutó el pilote; luego se realizó el desmoche, es decir, se retiró el hormigón sobrante, igual que en otras pilas. Después se colocó el molde y se hormigonó la columna completa. Una vez terminado ese proceso, se retiró el encofrado y se cubrió con suelo la zona de transición entre pilote y columna, porque era necesario continuar con el terraplén para avanzar con nuevas estructuras”, detalló Seghezzo.
El problema principal se habría producido en la unión entre el pilote desmochado y el nuevo hormigón de la columna.
“Al momento de ejecutar ese hormigonado, esa zona no habría recibido una vibración suficiente o adecuada. Como consecuencia, el hormigón no logró compactarse correctamente en todo el perímetro, generando sectores con cavidades o ‘nidos de abeja’. Durante el desencofrado no se detectó la anomalía y posteriormente la zona quedó cubierta por el terraplén. Eso explica que la lesión aparezca de forma circunferencial alrededor de la columna, en el área de empalme”, indicó el titular de Vialidad Provincial.
“La exposición al agua y a las condiciones ambientales agravó visualmente la situación. Por lo tanto, la primera interpretación es que la falla se produjo por una compactación deficiente del hormigón en la zona de contacto entre el pilote y la columna. Esa falta de vibrado generó huecos, pérdida de material superficial y desprendimiento del hormigón débil”, añadió Seghezzo.
Vialidad Provincial ya inició estudios técnicos y trabajos para corregir la falla detectada.
“Estamos realizando una inspección más detallada. Comenzaremos a retirar el hormigón suelto o mal adherido, verificar el estado de las armaduras y, a partir de eso, definir el procedimiento de reparación”, concluyó Seghezzo.
Avance general
La obra registra un avance general del 42%. En infraestructura, los trabajos alcanzan el 95 % de ejecución: se completaron 131 de 136 pilotes, 130 de 136 columnas y 40 de 42 cabezales y pilas, incluyendo la estructura actualmente intervenida.
El estribo del lado Santa Fe está finalizado, mientras que el estribo Santo Tomé comenzará en las próximas semanas. En la superestructura se fabricaron 95 de las 215 vigas previstas y ya se montaron 84 -equivalentes a 16 vanos completos-. Además, 14 vanos cuentan con prelosas colocadas.
También se hormigonaron 12 de los 43 tableros previstos, mientras que los vanos 34 y 35 están programados para los próximos días. En paralelo, comenzó el traslado y armado de la viga lanzadora.
En el acceso Santa Fe, unos 700 metros de calzada norte avanzan en distintas etapas de terraplén, estabilización con cal y hormigonado de base. En la calzada sur finalizó el tramo de terraplén correspondiente al acceso a obra.
En Santo Tomé continúan los trabajos vinculados al sistema de desagües pluviales, con construcción de cámaras en proceso de hormigonado. Sobre calle Mitre se ejecutan tareas de nivelación de subrasante, mejoramiento con cal, demolición de calzada existente y adecuación para entubado pluvial y reorganización del cantero central.