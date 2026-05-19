Tres frentes de trabajo

Reparan una falla en el puente en construcción entre Santa Fe y Santo Tomé

El Gobierno provincial continúa con buen ritmo la construcción del nuevo puente carretero que unirá Santa Fe y Santo Tomé. En las últimas horas se identificó una irregularidad en una de las 130 columnas ya ejecutadas, por lo que se inició una revisión técnica exhaustiva junto con las tareas de reparación correspondientes.