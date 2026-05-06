Con la finalización del mes de abril, el gobierno de la provincia de Santa Fe comunicó que la obra del nuevo Puente Carretero, entre la ciudad capital y Santo Tomé, alcanzó un nivel de avance del 40%. Esto, según difundieron en un completo informe, se traduce en la progresión de instalaciones en la infraestructura propia del puente.
De vigas, pilotes, columnas y tableros: la obra del nuevo Puente Carretero llegó al 40%
El gobierno provincial informó cómo es el avance de una obra que cambiará el curso del flujo vehicular en el área metropolitana. El detalle de cada sector y su grado de progreso.
Cabe recordar que los trabajos comenzaron a mediados de marzo de 2025 y la obra fue adjudicada a la empresa Pietroboni (UTE Lemiro Petroboni SA, SE.MI.SA, Cocivial SA) por $ 39.811 millones, financiados íntegramente por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Según se planificó, el viaducto tendrá 1.324 metros de longitud. Estará al sur y en paralelo al actual puente. La obra contempla la construcción de los accesos en ambas cabeceras, bicisendas y numerosas obras complementarias que mejorarán la circulación vehicular, haciéndola más segura.
Números y balance
“Hemos completado 40 de las 42 pilas”, asegura el informe el oficial, al tiempo de explicar que cada pila está compuesta por tres pilotes, tres columnas y un cabezal.
En ese sentido, el reporte amplía: se completaron 131 de los 136 pilotes, las 130 de las 136 columnas planificadas y 40 de los 42 cabezales contemplados en el masterplan.
Al mismo tiempo, se informó que se fabricaron 80 de las 215 vigas previstas para la estructura del nuevo puente. De ese total, 60 ya fueron montadas; así como también 12 vanos fueron montados. Sobre ese ítem, el gobierno reportó que se completaron 13 de los 43 vanos y tenían previsto llegar a los 15 en las próximas horas.
Cabe resaltar que un vano en un puente es la distancia horizontal entre dos apoyos consecutivos (pilas o estribos), representando el espacio libre cubierto sin soporte intermedio. Es un elemento crítico de diseño que define la longitud de cada tramo estructural, pudiendo un puente tener uno o múltiples vanos.
Por último, se destaca que hasta fines de abril finalizaron seis de los 43 tableros hormigonados del nuevo puente.
Accesos
En lo referido a los accesos, el ministerio de Obras Públicas también reportó sobre las obras complementarias tanto del lado capitalino como del santotomesino.
Precisamente, y tal como lo informó El Litoral, se demolió la vivienda que se situaba en inmediaciones a la zona de la obra para concretar así la construcción del acceso al puente, a la vez que comienzan los primeros trabajos e intervenciones del lado de Santo Tomé.
Mientras que del lado de la capital santafesina el informe de balance sostiene: “Iniciamos la ejecución de subrasante mejorada con cal y hormigonado de base en calzada norte, entre Automóvil Club y Puente Circunvalación. También continuamos con los trabajos de terraplenamiento en calzada norte y sur”.
Rasgos una obra histórica
El puente existente facilitará -con dos carriles- el ingreso del tráfico a la ciudad de Santo Tomé, mientras que el nuevo puente se destinará a facilitar el cruce hacia la ciudad de Santa Fe -también con dos carriles-.
Se proyecta la construcción de dos calzadas de 9,30 m de ancho (dos carriles de 3,65 metros de ancho y una banquina de 2 metros de ancho), una de ellas sobre el terraplén existente (prácticamente coincidente con el pavimento que se demuele) y la otra sobre un terraplén que se prevé construir al norte del existente.
También tendrá obras complementarias como iluminación, parquización, construcción de bicisenda, entre otras.
Sobre la cabecera de Santo Tomé, se plantea una reconversión del sentido del tránsito existente: se impedirá girar a la izquierda por calle Mitre para la mano que circula desde Santa Fe hacia Santo Tomé, y el cambio de sentido de Avenida Mitre en las últimas dos cuadras antes de llegar a la Avenida 7 de Marzo (ingreso al puente Carretero) convirtiéndola en sentido único en sentido sur-norte.
En cuanto al sector del puente, cuenta con una longitud de 1.300 metros. El proyecto incluye también la protección contra erosión del estribo. También se contempla la iluminación de todo el puente, la colocación de defensas metálicas y barandas.