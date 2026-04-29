El avance de las obras viales en los accesos a Santa Fe y Santo Tomé volvió a poner el foco en el malestar de vecinos y conductores. A los cortes ya vigentes en la cabecera local del Nuevo Puente Santo Tomé–Santa Fe, ahora se suman los trabajos previstos sobre la autopista AP-01 en sentido Santa Fe–Rosario, una situación que anticipa nuevas demoras y complicaciones.
Vecinos de Santo Tomé y la zona de countries reclaman por las obras y piden trabajos nocturnos
Los nuevos cortes en el acceso al puente y las restricciones previstas en la autopista AP-01 reavivaron el malestar de vecinos, frentistas y residentes de la zona de countries, que cuestionan la planificación de las tareas en horarios de alta circulación.
Desde este jueves 23 de abril, a partir de las 17.30, se realizan tareas sobre el puente de la autopista, lo que implicará restricciones en ingresos y bajadas. El aviso oficial ya advierte por “grandes demoras” para circular por esa vía.
La situación generó nuevas quejas entre quienes transitan diariamente por la zona, especialmente vecinos de Santo Tomé, frentistas del sector intervenido y residentes de los countries, que utilizan la autopista como corredor habitual.
“Entendemos que las obras son necesarias, pero no puede hacerse todo en el horario de mayor movimiento”, señalaron vecinos consultados, quienes volvieron a insistir con un pedido puntual: que los trabajos se planifiquen durante la noche.
Reclamo por la planificación
El planteo se repite en distintos sectores: vecinos de la zona de countries, usuarios que se desplazan por trabajo y familias que utilizan diariamente el corredor hacia Rosario consideran que la ejecución en horario pico profundiza el caos vehicular.
A esto se suma el esquema de cortes vigente en Santo Tomé, donde continúa la interrupción total del tránsito sobre calle Mitre, entre 7 de Marzo y Colón, por la Etapa 01 de las obras del Nuevo Puente.
Los desvíos hacia Juan de Garay, Candioti y San Juan incrementaron notablemente la congestión en calles alternativas.
“Nos preguntamos por qué no se hacen estas tareas de noche, cuando hay menos circulación. Así se evitaría afectar tanto a quienes tienen que cruzar todos los días”, remarcaron vecinos de los barrios cerrados y countries cercanos al acceso.