Demoras en la circulación

Vecinos de Santo Tomé y la zona de countries reclaman por las obras y piden trabajos nocturnos

Los nuevos cortes en el acceso al puente y las restricciones previstas en la autopista AP-01 reavivaron el malestar de vecinos, frentistas y residentes de la zona de countries, que cuestionan la planificación de las tareas en horarios de alta circulación.