Infraestructura y seguridad

San Lorenzo: cumbre de seguridad para frenar la siniestralidad en el Cordón Industrial

El secretario de la APSV, Carlos Torres, cuestionó el "silencio inaceptable" de la Agencia Nacional de Seguridad Vial ante el deterioro de las rutas 11, 34 y 33. Este jueves se reunirán con transportistas y fuerzas federales para evaluar el Operativo Cosecha.