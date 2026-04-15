La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de San Lorenzo será sede este jueves de un encuentro para abordar la situación de la seguridad vial en la región.
San Lorenzo: cumbre de seguridad para frenar la siniestralidad en el Cordón Industrial
El secretario de la APSV, Carlos Torres, cuestionó el "silencio inaceptable" de la Agencia Nacional de Seguridad Vial ante el deterioro de las rutas 11, 34 y 33. Este jueves se reunirán con transportistas y fuerzas federales para evaluar el Operativo Cosecha.
La reunión, convocada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), sentará en la misma mesa a fuerzas policiales, sindicatos de camioneros, federaciones de transportistas y autoridades nacionales con un objetivo urgente: frenar la racha de siniestros fatales vinculados al transporte de carga.
En diálogo con CyD Litoral, el secretario de la APSV, Carlos Torres, adelantó que el encuentro servirá no solo para monitorear el funcionamiento de las bandas horarias y el sistema STOP del Operativo Cosecha, sino para realizar una autocrítica profunda sobre los últimos accidentes.
"Queremos poner sobre la mesa los siniestros recientes con participación de camiones para ver qué más podemos hacer para colaborar y evitar estas tragedias", señaló el funcionario.
Rutas "detonadas" y el silencio de Nación
Uno de los puntos más álgidos de las declaraciones de Torres fue la dura crítica hacia la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Para el funcionario santafesino, existe una falta de respuesta ante el colapso estructural de corredores nacionales que atraviesan la provincia, como las rutas 33, 34 y 11.
"La Agencia Nacional permanece en silencio ante el estado de las rutas y no dice una palabra. Hay una sumisión a las decisiones del Gobierno nacional que es inaceptable. Si no decimos que una ruta está detonada y tiene baches, terminamos siendo cómplices de la inseguridad vial", aseguró Torres.
El funcionario remarcó que, si bien el gobierno planea un sistema de concesiones, los tiempos burocráticos no coinciden con la urgencia de las familias santafesinas.
El encuentro de este jueves en San Lorenzo buscará ajustar las tuercas de un operativo que se ve desbordado por el flujo de granos hacia los puertos, pero sobre todo por una infraestructura que, según el secretario, ya no admite más dilaciones. "Todos estamos en estos lugares para evitar siniestros; el silencio no es una opción cuando las rutas están en este estado", concluyó.