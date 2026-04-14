Corredor vial estatégico

La justicia le ordena a Nación la reparación integral de la Ruta Nacional 11 desde Santa Fe hasta San Justo

La Justicia Federal hizo lugar a un amparo presentado por el Diputado José Corral y obligó a Vialidad Nacional a ejecutar obras urgentes en un tramo crítico de 110 kilómetros de la Ruta 11, desde la ciudad de Santa Fe hasta San Justo. También deberá presentar un plan de mantenimiento y rendir informes periódicos sobre el avance.