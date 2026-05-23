El Concejo Municipal de San Carlos Centro analiza dos iniciativas orientadas a mejorar las condiciones de acceso y permanencia de jóvenes sancarlinos que cursan estudios terciarios y universitarios en la ciudad de Santa Fe.
San Carlos Centro: impulsan proyectos para acompañar a estudiantes universitarios en Santa Fe
El Concejo Municipal de San Carlos Centro analiza dos proyectos impulsados por los ediles Gabriel Otazo y Judith Perren, para acompañar a estudiantes universitarios. Se trata de una Casa del Estudiante en Santa Fe y un servicio de transporte específico.
Los proyectos, impulsados por el concejal Gabriel Otazo y su compañera de banca Judith Perren (Alternativa Sancarlina), proponen la creación de una “Casa del Estudiante Sancarlino” y la implementación de un servicio de transporte específico para estudiantes.
Ambas propuestas parten de un diagnóstico común: el crecimiento sostenido de jóvenes que deben trasladarse a Santa Fe para continuar sus estudios y las dificultades económicas y logísticas que enfrentan para sostener esa etapa educativa.
Otazo explicó que la iniciativa surgió luego de reuniones mantenidas con vecinos y estudiantes de la ciudad. “La problemática más recurrente tiene que ver con el transporte interurbano. La gran mayoría de los usuarios son estudiantes sancarlinos y padecen mucho las dificultades del sistema actual”, señaló.
Además, indicó que las propuestas toman como referencia experiencias que ya funcionan en otras localidades de la región. “Nos reunimos con la intendenta de San Jerónimo Norte y pudimos observar que la implementación de estos programas funciona muy bien. Tenemos una idiosincrasia similar y creemos que podría aplicarse con éxito en San Carlos Centro”, sostuvo.
Una residencia estudiantil para acompañar la formación académica
El primero de los proyectos solicita al Departamento Ejecutivo Municipal la elaboración de un programa integral destinado a crear una “Casa del Estudiante Sancarlino” en la capital provincial.
La iniciativa pone el foco en el fuerte incremento de los costos de alquiler, transporte y manutención que deben afrontar las familias. Según se expone en la minuta de comunicación, el contexto económico actual ha profundizado las desigualdades y, en muchos casos, pone en riesgo la continuidad de los estudios superiores.
El proyecto plantea que la futura residencia pueda concretarse a través de distintas alternativas, como la compra o alquiler de un inmueble, o mediante convenios con instituciones públicas o privadas. Además, se propone que el espacio esté ubicado en una zona estratégica con buena accesibilidad a universidades e institutos terciarios.
La propuesta también contempla la posibilidad de que la Casa del Estudiante no funcione únicamente como residencia permanente, sino también como un espacio de uso diario para jóvenes que viajan regularmente desde San Carlos Centro hacia Santa Fe.
Entre los puntos centrales del proyecto se destacan:
La creación de un sistema de adjudicación transparente basado en criterios sociales, económicos y académicos. La elaboración de normas de convivencia y funcionamiento. La articulación con los programas de becas municipales y del Concejo.
La realización de un relevamiento actualizado de estudiantes sancarlinos en Santa Fe para determinar la demanda real. La búsqueda de convenios con universidades y organismos provinciales.
En relación con esta propuesta, Otazo remarcó que muchos estudiantes atraviesan dificultades económicas, incluso contando con el Boleto Educativo Gratuito. “El problema no es solamente el pasaje. Muchas veces los jóvenes viajan todos los días y no tienen un espacio propio para estudiar o concentrarse. Contar con una residencia o un lugar de acompañamiento puede hacer una gran diferencia”, expresó.
El concejal también destacó que en San Jerónimo Norte funcionan actualmente tres casas del estudiante con acompañamiento municipal. “Nos basamos en evidencia y en políticas públicas que ya dieron resultados positivos en otras localidades”, afirmó.
Transporte estudiantil: otra demanda histórica
El segundo proyecto apunta a otra problemática recurrente entre los estudiantes: las dificultades del transporte interurbano entre San Carlos Centro y Santa Fe.
La minuta solicita evaluar la factibilidad técnica y económica de implementar un servicio de transporte específico para estudiantes universitarios y terciarios.
En los fundamentos se mencionan deficiencias actuales como la escasa frecuencia de colectivos, horarios incompatibles con las actividades académicas, costos elevados y falta de previsibilidad. Según se advierte, estas complicaciones generan desgaste físico, demoras e incluso limitan la posibilidad de elegir determinadas carreras.
La propuesta plantea distintas alternativas, entre ellas la utilización de una movilidad municipal o la firma de convenios con empresas de transporte. Además, prevé frecuencias compatibles con los horarios universitarios y la posibilidad de establecer tarifas subsidiadas o incluso gratuidad para determinados casos.
Otro de los aspectos destacados es la realización de un relevamiento de estudiantes que viajan regularmente a Santa Fe para dimensionar la demanda y definir el esquema operativo del servicio.
Otazo sostuvo que, si bien existen políticas provinciales como el Boleto Educativo Gratuito, todavía persisten dificultades importantes vinculadas a la frecuencia y organización de los viajes. “Los horarios del transporte interurbano muchas veces no coinciden con las actividades académicas. Eso genera complicaciones permanentes para los estudiantes”, explicó.
También remarcó que desde el Concejo ya se otorgan becas municipales, aunque consideró necesario avanzar con nuevas herramientas de acompañamiento. “Las becas alivian, pero no son suficientes. Todo tipo de política pública que ayude a los estudiantes y a sus familias siempre es necesaria”, afirmó.
Educación, arraigo y acompañamiento estatal
Las dos iniciativas se inscriben en una línea de políticas públicas orientadas a fortalecer el acceso a la educación superior y acompañar a los jóvenes en su formación académica.
Desde el Concejo consideran que tanto la residencia estudiantil como un sistema de transporte específico podrían transformarse en herramientas concretas para garantizar igualdad de oportunidades y reducir las dificultades que enfrentan muchas familias sancarlinas.
Además del impacto educativo, los proyectos también buscan promover el arraigo y el regreso futuro de profesionales formados a la comunidad local, fortaleciendo así el desarrollo social y económico de San Carlos Centro.
En ese sentido, Otazo consideró que el acompañamiento del Estado local resulta clave en el contexto actual. “Fortalecer las políticas educativas desde el ámbito municipal puede ser muy importante. San Carlos Centro tiene la posibilidad de hacerlo y de seguir acompañando a sus estudiantes”, concluyó.