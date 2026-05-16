La comunidad de San Carlos Sud vivió el pasado fin de semana una jornada histórica con la conmemoración del 150° aniversario de la Sociedad de Canto Harmonie, una de las instituciones culturales más representativas de la localidad y de la región.
Emotivo homenaje a los 150 años de la Sociedad de Canto Harmonie
La Sociedad de Canto Harmonie de San Carlos Sud celebró sus 150 años de vida institucional con un emotivo acto que reunió a autoridades, vecinos e instituciones de la región. La jornada puso en valor el legado cultural de una entidad histórica que logró sostener, generación tras generación, una fuerte identidad ligada a la música coral, las tradiciones y el compromiso comunitario.
El acto central contó con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, acompañado por el senador Rubén Pirola, la diputada provincial Jimena Senn y la presidenta comunal Florencia Primo, además de funcionarios, autoridades de localidades vecinas y representantes institucionales.
Durante la celebración se destacó el valor histórico y cultural de la Sociedad de Canto Harmonie, una institución que logró sostenerse de manera ininterrumpida durante un siglo y medio y que continúa siendo símbolo de identidad para San Carlos Sud.
“La Sociedad de Canto Harmonie trabaja de manera ininterrumpida desde hace 150 años y representa a San Carlos Sud no solamente a nivel local, sino también en la provincia, en otras regiones del país e incluso en distintos países donde participó de eventos culturales”, expresó Primo durante una entrevista con El Litoral.
Desde la comuna remarcaron además que el aniversario reafirma “el valor de las raíces, la cultura y el trabajo compartido que ha trascendido generaciones”.
Un homenaje a quienes sostienen la vida institucional
La mandataria comunal hizo especial hincapié en el rol de las personas que mantienen vivas las instituciones locales y destacó el compromiso de quienes integran la Sociedad de Canto Harmonie.
“Las instituciones existen gracias al compromiso y al amor de quienes las integran. Son vecinos que entregan su tiempo para sostener espacios culturales y sociales que forman parte de la identidad de la localidad”, sostuvo.
Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la representación artística realizada por integrantes actuales del coro, quienes recrearon distintos episodios que marcaron la historia de la institución durante estos 150 años.
La puesta incluyó vestimenta de época, escenas alusivas a diferentes momentos históricos y un recorrido simbólico por la evolución de la entidad desde sus inicios hasta la actualidad.
Además, se presentó oficialmente la nueva indumentaria del coro, en un cierre cargado de emoción y reconocimiento al trabajo cultural desarrollado por la institución.
Otro de los gestos destacados de la celebración fue la participación de alumnos de sexto grado de la Escuela Primaria N° 359, quienes confeccionaron un mural homenaje que será colocado en el interior del edificio institucional como recuerdo permanente del aniversario.
“Fue una participación muy significativa porque involucra a las nuevas generaciones con la historia y el sentido de pertenencia hacia una institución tan importante para San Carlos Sud”, destacó Primo.
Un aniversario que continuará con más actividades durante el año
Las celebraciones por el 150° aniversario no finalizarán con el acto protocolar. Este sábado se desarrollará la tradicional cena aniversario abierta a toda la comunidad, una propuesta pensada para compartir un espacio más distendido y festivo.
Según explicó la presidenta comunal, la decisión de separar el acto institucional de la cena permitió darle identidad propia a cada momento de la celebración.
“La idea fue que el acto tuviera su carácter emotivo y protocolar, mientras que la cena pudiera convertirse en un espacio para disfrutar, bailar y encontrarse entre vecinos”, indicó.
Además, durante el resto del año la institución continuará organizando actividades culturales vinculadas al aniversario, entre ellas peñas folklóricas, encuentros musicales y propuestas artísticas en conjunto con agrupaciones locales y regionales.
La Sociedad de Canto Harmonie representa una de las expresiones culturales más antiguas y emblemáticas de San Carlos Sud. Su permanencia a lo largo de 150 años refleja no sólo la continuidad de una tradición musical y coral, sino también el fuerte compromiso comunitario que caracteriza a la localidad.
Obras urbanas y programas de apoyo a emprendedores
En otro tramo de la entrevista, Primo se refirió además al avance de una importante obra de bacheo sobre avenida Circunvalación y calle Sarmiento, un sector clave para el tránsito pesado dentro de la localidad.
La mandataria explicó que los trabajos se ejecutan con recursos propios y en dos etapas para evitar interrupciones totales en la circulación de camiones. La intervención incluye además mejoras urbanísticas complementarias como cordón cuneta y nuevas cuadras de pavimento.
Por otra parte, destacó el funcionamiento de los programas Banco Solidario y Activa Emprendedor, orientados a financiar herramientas y materiales para pequeños emprendedores locales mediante créditos accesibles y cuotas sin interés.
“Son programas que vienen teniendo mucha demanda y que permiten que muchos emprendedores puedan acceder a herramientas de trabajo que de otra manera serían difíciles de adquirir”, concluyó.