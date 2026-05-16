Más de un siglo ligados a la cultura y la música coral

Emotivo homenaje a los 150 años de la Sociedad de Canto Harmonie

La Sociedad de Canto Harmonie de San Carlos Sud celebró sus 150 años de vida institucional con un emotivo acto que reunió a autoridades, vecinos e instituciones de la región. La jornada puso en valor el legado cultural de una entidad histórica que logró sostener, generación tras generación, una fuerte identidad ligada a la música coral, las tradiciones y el compromiso comunitario.