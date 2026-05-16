Tradición, música y gastronomía

San Jerónimo Norte honra la herencia suiza con una nueva edición de la Fiesta del Folklore Suizo

Con actividades culturales, desfiles, música típica, gastronomía y propuestas para toda la comunidad, San Jerónimo Norte se prepara para recibir la XXXV Fiesta Provincial y Nacional del Folklore Suizo. El evento se desarrollará el 6 y 7 de junio, aunque las actividades comenzarán días antes con talleres, espectáculos y encuentros vinculados a la tradición helvética.