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San Jerónimo Norte honra la herencia suiza con una nueva edición de la Fiesta del Folklore Suizo

Con actividades culturales, desfiles, música típica, gastronomía y propuestas para toda la comunidad, San Jerónimo Norte se prepara para recibir la XXXV Fiesta Provincial y Nacional del Folklore Suizo. El evento se desarrollará el 6 y 7 de junio, aunque las actividades comenzarán días antes con talleres, espectáculos y encuentros vinculados a la tradición helvética.

Desde los comienzos mismos de la colonia, la cultura valesana se incorporó a ella dándole identidad propia. Foto: GentilezaDesde los comienzos mismos de la colonia, la cultura valesana se incorporó a ella dándole identidad propia. Foto: Gentileza
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San Jerónimo Norte volverá a convertirse en epicentro de la cultura helvética con la realización de la XXXV Fiesta Provincial y Nacional del Folklore Suizo, una propuesta que cada año reúne a instituciones, familias y visitantes de distintos puntos del país en torno a las tradiciones heredadas de los inmigrantes suizos.

ELLITORAL_250436 | Gentileza Embajada Suiza en Argentina Como todos los años el desfile de carrozas fue narrando la llegada de los primeros colonos suizos a San Jerónimo Norte y la vida durante los primeros años.Como todos los años el desfile de carrozas fue narrando la llegada de los primeros colonos suizos a San Jerónimo Norte y la vida durante los primeros años.

Bajo el lema “Herencia viva, espíritu innovador”, la edición 2026 se llevará adelante los días 6 y 7 de junio, aunque la agenda comenzará desde el 2 de junio con actividades previas orientadas a fortalecer el vínculo entre la comunidad y sus raíces culturales.

El secretario de Cultura local, Matías Amherdt, destacó a El Litoral el trabajo conjunto entre el municipio y la Asociación Suiza Helvetia para sostener una fiesta que se transformó en una de las expresiones culturales más representativas de la región.

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“Tenemos una nueva fecha, un nuevo año y la edición número 35 de la Fiesta Provincial y Nacional del Folklore Suizo. Ya estamos trabajando en todos los preparativos vinculados a las carrozas, la logística y la organización general. La Asociación Suiza cumple un rol fundamental y sin ese trabajo conjunto sería muy difícil llevar adelante el evento”, señaló.

La celebración no sólo apunta a preservar las costumbres suizas, sino también a transmitirlas a las nuevas generaciones a través de propuestas educativas y culturales.

Talleres, caravanas y una ciudad involucrada en la fiesta

Las actividades previas incluirán presentaciones de coros, grupos de acordeones, charlas culturales y visitas escolares a instituciones vinculadas a la colectividad suiza. También se desarrollarán talleres de cocina típica, idioma y danzas tradicionales, buscando acercar la cultura helvética a niños y jóvenes.

Foto: MunicipalidadDesde los comienzos mismos de la colonia, la cultura valesana se incorporó a ella dándole identidad propia.

Además, durante la semana se realizará el tradicional juego de jass, uno de los entretenimientos más característicos de la comunidad suiza.

El sábado 6 de junio tendrá lugar una de las postales más esperadas del evento: la tradicional caravana por las calles de la ciudad. La actividad comenzará a las 16.30 frente a la Asociación Suiza y recorrerá distintos sectores de la localidad, incluyendo museos, hogares e instituciones.

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“Tratamos de abarcar la mayor cantidad posible de la ciudad para que todos puedan sentirse parte de la fiesta”, explicó Amherdt.

La jornada continuará por la noche en la Sociedad Suiza, donde habrá espectáculos musicales, orquestas típicas y un amplio espacio gastronómico con platos tradicionales suizos. La propuesta incluirá tanto comidas típicas como opciones más informales para el público general.

El desfile alegórico y una plaza convertida en escenario principal

El domingo 7 comenzará temprano con la tradicional chocolatada en la Asociación Suiza desde las 8 de la mañana. Más tarde, alrededor de las 11, se desarrollará el desfile alegórico frente a Plaza Libertad, uno de los momentos centrales de cada edición.

Foto: MunicipalidadDesde los comienzos mismos de la colonia, la cultura valesana se incorporó a ella dándole identidad propia.

Allí participarán carrozas, instituciones y agrupaciones culturales provenientes de distintos puntos del país. Según adelantaron desde la organización, ya existen confirmaciones de delegaciones de Buenos Aires, Rosario y otras localidades vinculadas a la tradición suiza.

Uno de los principales cambios de esta edición será el traslado de buena parte de las actividades centrales a Plaza Libertad. Allí se montarán carpas para realizar el almuerzo y las presentaciones artísticas al aire libre.

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“Hace tiempo que se venía trabajando para poder concretar esto. Queremos que la plaza se convierta en el corazón de la fiesta y que la gente pueda disfrutar durante toda la jornada de las orquestas típicas y los cuerpos de baile que nos visitan”, indicó el funcionario.

La programación incluirá actuaciones de agrupaciones musicales locales y regionales, además de espectáculos de danza tradicional suiza que buscarán recrear la identidad cultural que caracteriza a San Jerónimo Norte desde sus orígenes.

Amherdt remarcó además que uno de los aspectos más valorados por quienes visitan la ciudad es la manera en que la comunidad logró conservar las costumbres heredadas de sus antepasados.

La Fiesta Nacional del Folclore Suizo nació como homenaje a las familias fundadoras de la localidad y de los primeros colonos que dieron origen a la segunda colonia agrícola ubicada en el departamento Las Colonias. Desde los comienzos mismos de la colonia, la cultura valesana se incorporó a ella dándole identidad propia. Foto: ArchivoLa Fiesta Nacional del Folclore Suizo nació como homenaje a las familias fundadoras de la localidad y de los primeros colonos que dieron origen a la segunda colonia agrícola ubicada en el departamento Las Colonias. Foto: Archivo

“Muchos visitantes destacan cómo se mantiene viva la tradición suiza en la localidad. Eso es producto del trabajo conjunto de instituciones, familias y vecinos que año tras año sostienen esta celebración”, expresó.

La edición 2026 contará además con la presencia del nuevo embajador de Suiza en Argentina, Andrea Semadeni, quien participará de las actividades oficiales y tomará contacto con las instituciones locales vinculadas a la colectividad helvética.

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