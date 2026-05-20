La próxima semana, dos estudiantes de la Escuela Nº 299 “Carlos Sylvestre Begnis” de Sa Pereira emprenderán un viaje que difícilmente olvidarán.
De Sa Pereira a Suiza: dos alumnos de la Escuela 299 vivirán una pasantía internacional en el corazón agrícola europeo
Se trata de Joshua Monti y Bautista Zbrun, estudiantes de la Escuela Nº 299, quienes representarán a la Argentina en una pasantía agropecuaria en Suiza.
Joshua Monti, de 5º Año B, y Bautista Zbrun, de 5º Año A, viajarán a Suiza para participar durante tres meses de una pasantía agropecuaria rentada en el Centro Agrícola Visp (Landwirtschaftszentrum Visp) y en establecimientos productivos del Cantón de Wallis.
La experiencia forma parte de un histórico proyecto de intercambio y vinculación internacional que la institución educativa mantiene desde hace más de dos décadas con el centro agrícola suizo, permitiendo que alumnos santafesinos puedan acceder a una formación laboral y cultural en uno de los países con mayor desarrollo tecnológico y productivo del mundo.
Los jóvenes viajarán acompañados por Santiago Martin, profesor de Educación Física y preceptor de la escuela desde hace ocho años, quien tendrá la tarea de acompañarlos y supervisar el desarrollo de la experiencia.
Una oportunidad que nace desde la escuela
Para Joshua y Bautista, la noticia de haber sido seleccionados representó un enorme orgullo. Ambos coincidieron en que la elección realizada por compañeros y docentes significó un reconocimiento muy importante.
“La verdad que es un orgullo sentir que nuestros compañeros y docentes nos eligieron para representar a la escuela y también al país”, expresó Joshua, quien además remarcó el valor que tiene la oportunidad a tan temprana edad.
Por su parte, Bautista señaló que se trata de “una oportunidad de vida” y destacó el peso simbólico que tiene representar a toda la comunidad educativa. “Toda la escuela es quien decide esta oportunidad”, afirmó.
La pasantía no solo implica trabajo y formación técnica, sino también un profundo intercambio cultural. Los estudiantes deberán adaptarse a nuevas costumbres, horarios, idiomas y dinámicas laborales completamente diferentes a las que conocen en Argentina.
“Es una oportunidad única para desempeñarse en el mundo laboral desde una temprana edad y además en un país extranjero. También tenemos muchas ganas de conocer la cultura”, sostuvo Joshua.
En ese sentido, Bautista destacó que el viaje les permitirá ampliar la mirada sobre el mundo y enriquecerse personalmente. “Nos encontramos con otro mundo laboral, nuevas herramientas y nuevas culturas. Todo eso ayuda a enriquecer nuestro pensamiento”, señaló.
Durante la estadía trabajarán en establecimientos agropecuarios vinculados principalmente a la producción lechera, la recría de cerdos y la producción de papa. Según contaron, parte de la producción está destinada a instituciones y empresas de la región suiza.
Trabajo, cultura y desafíos en el Cantón de Wallis
“Sabemos que son grandes productores y esperamos desempeñarnos de la mejor forma posible”, remarcaron los estudiantes.
Sin embargo, reconocen que el principal desafío no será únicamente laboral. Adaptarse al idioma, convivir con otras costumbres y desenvolverse en un contexto completamente distinto aparece como uno de los mayores retos de la experiencia.
“Interactuar con personas que hablan otro idioma y tienen horarios y costumbres totalmente diferentes va a ser un desafío importante”, explicó Joshua.
Para prepararse, desde hace varios meses ambos reciben clases presenciales y virtuales de alemán, además de realizar prácticas y pasantías dentro de la escuela vinculadas a los sectores productivos con los que trabajarán en Suiza.
“Tenemos pasantías en el tambo porque sabemos que es una producción que vamos a tener allá”, detalló Bautista, quien además remarcó que compartir la experiencia con un compañero cercano facilita la convivencia y brinda mayor seguridad.
El vínculo entre la Escuela 299 y el Centro Agrícola Visp lleva más de veinte años y ya permitió que numerosos estudiantes santafesinos viajaran a Europa. Antes de partir, Joshua y Bautista mantuvieron reuniones con jóvenes que participaron en ediciones anteriores.
“Nos fueron preparando para lo que vamos a encontrar allá. Nos contaron sobre los horarios, las tareas y cómo es la vida cotidiana”, señalaron.
El valor educativo de una experiencia internacional
Como cualquier joven que se prepara para un viaje tan importante, también comenzaron a investigar los lugares donde vivirán y los paisajes que podrán recorrer durante los fines de semana libres.
“Chusmeamos bastante por Google Maps para ver dónde está la casa, los establos y cómo es el lugar”, contaron entre risas.
Para Santiago Martin, el intercambio representa mucho más que una experiencia académica o laboral. Según explicó, este tipo de oportunidades fortalece valores fundamentales para la vida.
“Los valores que ya poseen allá se reflejan en una escala mucho mayor. Ellos representan a la escuela en un país totalmente distinto, con otras costumbres y otra forma de vida”, sostuvo.
El docente destacó además que su rol será acompañar a los estudiantes permanentemente, ayudarlos en todo lo necesario y funcionar como nexo con los productores y responsables de las actividades.
Finalmente, tanto los alumnos como el profesor coincidieron en dejar un mensaje para los estudiantes más jóvenes que sueñan con vivir una experiencia similar: la importancia de la responsabilidad, el respeto, la dedicación y la constancia.
“En la vida uno tiene que soñar. Pero también luchar por lo que quiere ser, con compromiso, estudio y compañerismo”, expresó Martin.
Veinte años de intercambio y formación internacional
El director de la Escuela Nº 299 “Carlos Sylvestre Begnis” de Sa Pereira, Mauricio Telmo, destacó que el viaje de los estudiantes a Suiza se da en un año especialmente significativo para la institución, atravesado por aniversarios, cambios internos y nuevos desafíos organizativos.
“Es un año muy especial para nosotros desde lo institucional”, señaló Telmo, quien además cumple una década al frente de la dirección de la escuela. A eso se suma otro acontecimiento importante: el establecimiento celebra este año sus 60 años de vida.
En ese contexto, el directivo remarcó el valor simbólico que tiene la concreción del vigésimo viaje de intercambio hacia Suiza, una experiencia que ya forma parte de la identidad de la institución educativa de Sa Pereira.
“Este vigésimo viaje marca un hecho histórico para nuestra escuela y nos da la posibilidad de seguir fortaleciendo un proyecto que lleva más de veinte años”, sostuvo.
Telmo explicó que en esta edición viajarán dos estudiantes y un profesor coordinador, una cantidad menor a la de años anteriores, cuando habitualmente participaban cuatro alumnos. Según indicó, esto responde a transformaciones que también atraviesan las instituciones educativas y productivas europeas.
“En Suiza también existen reacomodamientos y cambios de estructuras. El año pasado hubo cambio de directivos en la escuela con la que tenemos el convenio y además uno de los productores cambió de rubro, orientándose a la plantación de vid”, detalló.
Ese cambio productivo modificó parcialmente las prácticas profesionalizantes que realizan los jóvenes santafesinos durante la estadía en el país europeo.
El director también explicó que, a diferencia del sistema argentino, en Suiza las prácticas profesionalizantes son coordinadas directamente por el Ministerio de Agricultura y no por el área educativa. “Todo lo relacionado con la ocupación, estadía y documentación depende del Ministerio con base en Berna”, precisó.
Más allá de los cambios organizativos y estructurales, Telmo destacó que la esencia del proyecto continúa intacta y que el intercambio sigue representando una enorme oportunidad de crecimiento humano y profesional para los estudiantes.
“Creo que este año el clima escolar es totalmente diferente, muy positivo, y eso también se refleja en la manera en que los chicos viven esta experiencia”, concluyó.
Mientras ultiman detalles antes de partir, Joshua y Bautista ya saben que el viaje marcará un antes y un después en sus vidas. Desde una pequeña localidad santafesina hasta el corazón agrícola de Suiza, la Escuela 299 vuelve a tender un puente entre la educación, el trabajo y los sueños.