Con obras de infraestructura próximas a finalizar, la puesta en marcha de herramientas de promoción digital y nuevas iniciativas vinculadas a la sustentabilidad, la comuna de San Jerónimo del Sauce continúa avanzando en el desarrollo de su área industrial y productiva.
San Jerónimo del Sauce avanza con su área industrial y apuesta al desarrollo tecnológico y sustentable
El presidente comunal Daniel Ríos confirmó a El Litoral avances en el área industrial de San Jerónimo del Sauce, con obras de infraestructura, promoción de lotes y proyectos sustentables.
El presidente comunal Daniel Ríos confirmó que en las próximas semanas podrían inaugurarse distintas intervenciones estratégicas vinculadas al crecimiento de la localidad y destacó que el proyecto del área industrial ya cuenta con reconocimiento formal y herramientas preparadas para comenzar la comercialización de lotes.
“Estamos terminando el pórtico del área industrial y también la parte de hormigonado del último tramo del cordón cuneta. Ya queda la etapa final de pintura y algunos detalles”, explicó el mandatario comunal a El Litoral.
Según indicó, una vez concluidas esas tareas se realizará una inauguración formal del espacio, acompañada de trabajos de acondicionamiento general y mejoras paisajísticas en el ingreso al predio.
El proyecto representa uno de los ejes centrales de la gestión comunal, con el objetivo de atraer inversiones, fomentar el arraigo local y generar nuevas oportunidades vinculadas a la producción y los servicios.
Un área industrial que comienza a tomar forma
Ríos remarcó que el desarrollo del área productiva ya cuenta con importantes avances administrativos y técnicos. Entre ellos, destacó la resolución oficial que reconoce al predio como área productiva y la elaboración de un reglamento interno para su funcionamiento.
Además, la comuna ya dispone de una plataforma digital específica destinada a promocionar el proyecto y brindar información a potenciales inversores.
“Ya contamos con una web oficial del área industrial, donde aparecen los planos, la infraestructura disponible, el reglamento interno y toda la información necesaria para quienes estén interesados”, señaló.
En paralelo, también comenzaron contactos con corredores inmobiliarios de la ciudad de Santa Fe para avanzar en la comercialización de los terrenos.
La intención es que el espacio pueda transformarse en un polo de desarrollo regional capaz de recibir emprendimientos industriales, logísticos y tecnológicos, aprovechando la ubicación estratégica de la localidad y el crecimiento de las demandas productivas en la zona.
Desde la comuna consideran que el ordenamiento previo, la planificación y la infraestructura son fundamentales para generar confianza y garantizar condiciones adecuadas para futuras inversiones.
Tecnología y sustentabilidad en nuevos proyectos habitacionales
Otro de los aspectos destacados por el presidente comunal fue la incorporación de nuevas tecnologías vinculadas a la sustentabilidad en obras habitacionales que se ejecutan en la localidad.
Actualmente, una de las viviendas en construcción incorporará por primera vez un sistema de biodigestores en reemplazo de los tradicionales pozos absorbentes.
La iniciativa surgió a partir de una propuesta realizada por la empresa encargada del sistema y posteriormente consensuada con los propietarios de la vivienda.
“Nos gustó la idea porque tiene que ver con una cuestión de sustentabilidad y además puede aportar soluciones vinculadas al comportamiento de las napas y los problemas que generan los pozos absorbentes tradicionales”, explicó Ríos.
El sistema cuenta con garantía técnica y será monitoreado para evaluar su funcionamiento y la posibilidad de replicarlo en futuras construcciones.
La experiencia representa un paso innovador para la localidad en materia ambiental y de saneamiento, incorporando tecnologías que buscan minimizar el impacto sobre el entorno y mejorar la eficiencia de los servicios.
En paralelo, continúan avanzando otras viviendas impulsadas desde la comuna, algunas de las cuales podrían inaugurarse en forma escalonada durante los próximos meses.
Obras e infraestructura para acompañar el crecimiento
Además de los proyectos habitacionales y productivos, la comuna también ejecuta otras obras complementarias vinculadas a infraestructura y servicios.
Entre ellas, Ríos mencionó avances en el segundo vestuario del polideportivo local, donde ya se ejecutó cerca del 20% de la obra prevista, así como tareas en el área administrativa relacionadas con instalaciones eléctricas y mejoras operativas.
Para el mandatario comunal, todas estas intervenciones forman parte de una misma estrategia de crecimiento ordenado, pensada para acompañar el desarrollo de San Jerónimo del Sauce tanto desde lo urbano como desde lo productivo.
“La idea es seguir acomodando sectores, terminar las obras pendientes y dejar todo preparado para inaugurar y comenzar una nueva etapa”, concluyó.