Iniciativa

Acuamación: la alternativa a la cremación que busca reducir contaminación en Rosario

El concejal Damián Pullaro impulsa incorporar la hidrólisis alcalina como método para disposición final de restos humanos. Abre una discusión inédita en Argentina sobre impacto ambiental, regulación funeraria y nuevas prácticas post mortem, en una ciudad donde las cremaciones ya rondan las 250 por mes.