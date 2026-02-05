Renovación integral

Más cremaciones y espacios históricos revitalizados: modernización del Cementerio Municipal de Santa Fe

La directora Luz Balbastro anunció una inversión de $159 millones para reparar hornos antiguos y adquirir uno nuevo. El plan permitirá aumentar las cremaciones diarias, mejorar la higiene y seguridad del personal, y recuperar espacios históricos mediante visitas guiadas.