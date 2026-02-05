Más cremaciones y espacios históricos revitalizados: modernización del Cementerio Municipal de Santa Fe

La directora ejecutiva del Cementerio Municipal, Luz Balbastro, anunció una importante inversión destinada a mejorar la infraestructura y los servicios de la institución.
La directora Luz Balbastro anunció una inversión de $159 millones para reparar hornos antiguos y adquirir uno nuevo. El plan permitirá aumentar las cremaciones diarias, mejorar la higiene y seguridad del personal, y recuperar espacios históricos mediante visitas guiadas.
La primera licitación cuenta con un presupuesto oficial de $47.747.958 y está destinada a la reparación de uno de los hornos, mientras que la segunda convocatoria, con un presupuesto de $111.406.012, contempla la compra de un horno crematorio pirolítico nuevo y una máquina procesadora de restos.
La funcionaria señaló que estas medidas responden a las indicaciones del intendente Juan Pablo Poletti de “devolverle la dignidad a este espacio y de mejorar la calidad de los servicios, mejorar la calidad y la cercanía con el vecino”.
Balbastro detalló que la modernización permitirá no solo optimizar las condiciones de higiene y seguridad para el personal, sino también agilizar los turnos de cremación. Actualmente, el promedio diario de cremaciones es de 12 o 13 cuerpos, incluso los fines de semana, y con el nuevo horno se proyecta alcanzar más de 22 cremaciones por día.
La directora destacó la labor del personal frente a las dificultades técnicas de los hornos, muchos con más de 10 o 15 años de uso, especialmente durante la pandemia. “Cuando asumimos nos encontrámos en depósito con más 92 cuerpos. Hoy estamos funcionando muy bien gracias al esfuerzo que está poniendo el personal en ir solucionando todas las cuestiones que se van presentando”.
Sobre los trabajos de reparación, Balbastro precisó: “Estamos hablando de los ladrillos refractarios que se han caído, de mecheros que no están funcionando bien”. La instalación actual cuenta con cuatro hornos, de los cuales tres están en funcionamiento, y se espera que con la puesta a punto del cuarto y la reparación del horno número dos se logre un funcionamiento pleno de toda la planta.
Además de la modernización de los hornos, el Cementerio Municipal impulsa actividades culturales para acercar a los vecinos al patrimonio histórico del lugar. “Estamos también ya dinamizando el Museo Cielo Abierto con una nueva visita guiada nocturna mañana viernes a las 20 horas, un concierto de jazz”, contó Balbastro.
La actividad continuará a las 20:45 con la visita guiada, que incluirá un recorrido por el oratorio interreligioso, una capilla circular de 120 años que originalmente fue diseñada como sepultura de gobernadores y cuyos nichos nunca habían sido utilizados. “Se utilizaba como depósito. En este momento lo estamos recuperando y el viernes vamos a hacer la primera apertura para que el público”, añadió.
Con estas medidas, la dirección del Cementerio Municipal busca combinar modernización de servicios esenciales con la puesta en valor de espacios patrimoniales, integrando infraestructura, eficiencia operativa y acercamiento cultural a la comunidad.