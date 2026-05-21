En un acto que convocó a una nutrida concurrencia de docentes y directivos escolares de la región, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez formalizó el lanzamiento de la edición 2026 del programa “La Muni en tu Escuela”.
Villa Gobernador Gálvez: escuelas públicas y privadas podrán acceder a 22 dispositivos pedagógicos municipales
Se presentaron 22 dispositivos educativos, lúdicos y territoriales destinados a instituciones públicas y privadas de todos los niveles. Entre las principales novedades de este año destaca la implementación de un "Circuito Educativo" guiado, que facilitará el traslado de los alumnos.
La presentación, llevada a cabo en las instalaciones del Parque Regional, dejó inaugurado un amplio abanico de propuestas pedagógicas y lúdicas que busca complementar la currícula tradicional de las instituciones educativas locales.
La iniciativa, de carácter gratuito, está diseñada para integrarse de manera transversal en establecimientos de todos los niveles —desde la educación inicial hasta la modalidad de adultos—, abarcando tanto al sector de gestión pública como privada.
Complementariedad y nuevos desafíos
Durante el encuentro, las autoridades locales destacaron la importancia de fortalecer el vínculo institucional entre el Estado municipal y las comunidades educativas.
En ese sentido, la secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, precisó: “El programa engloba a distintas propuestas que tiene el municipio; algunas van directamente a la escuela y en otras el establecimiento se traslada para participar. Son exactamente 22 dispositivos educativos y pedagógicos diseñados para complementar el valioso trabajo que cada institución viene realizando día a día”.
Asimismo, Culasso ponderó las innovaciones introducidas para este ciclo en respuesta a las demandas planteadas por el Ejecutivo local.
“Todos los años nos proponemos nuevos desafíos. Este año lanzamos el ‘Circuito Educativo’, que contará con un transporte específico para buscar a los chicos por las escuelas y dos guías que acompañarán el recorrido pedagógico por puntos institucionales e históricos clave, como el Concejo Deliberante, la Municipalidad, el cuerpo de Bomberos Voluntarios y el Museo Malatesta”, detalló la funcionaria, subrayando que el proyecto fue construido de manera conjunta con los docentes de la ciudad.
Por su parte, la coordinadora de Educación, Yamila Novo, remarcó la universalidad de la convocatoria.
“Está destinado a todos los niveles, desde el inicial hasta la educación para adultos. Contamos con herramientas que visitan las aulas, propuestas de visitas guiadas a espacios emblemáticos como la Granja Educativa o la Reserva Natural, y también con dispositivos territoriales enfocados en el acompañamiento y la inclusión”.
Un abanico de temáticas en el aula y el territorio
Los 22 dispositivos presentados para el ciclo 2026 se estructuran en tres grandes ejes de acción, articulando temáticas esenciales para el desarrollo ciudadano, el cuidado ambiental, la inclusión social y la formación integral:
Dispositivos para solicitar en las escuelas: Los equipos municipales se trasladan a las aulas para abordar temáticas como educación vial; "ESI Juega"; "Ellas Juegan: de la cancha al aula"; inserción laboral ("Empleo te acompaña"); prevención y salud ("Sin Tabúes"); concientización ecológica ("La Reserva va al aula" y "Educación ambiental para docentes"); participación ciudadana ("Votando ando").
Seguridad alimentaria ("La posta segura de los alimentos"); y convivencia escolar bajo el lema "Si duele, no es broma" (prevención del acoso escolar). Asimismo, se incluye una fuerte impronta intergeneracional a través del espacio de Adultos Mayores, con talleres como "Contando historias", "Huellas del agua" y "Susurros del tiempo".
Propuestas para visitar: Orientadas a la experiencia vivencial fuera del aula, se destacan las recorridas por la Granja Educativa del Parque Regional, la Reserva Natural, el Museo Municipal "Dr. Raúl Malatesta", el programa "Infancias sobre ruedas" y el mencionado "Circuito Educativo".
Propuestas territoriales: Orientadas a la contención y el desarrollo comunitario de niños, jóvenes y personas con discapacidad, el programa contempla el funcionamiento del "Club de Tareas", los "Centros de Día", el "Centro de Atención a la Diversidad" y el espacio "VGG Desafío Secundaria".
Gestión de turnos
Desde la coordinación del programa informaron que las instituciones interesadas en incorporar cualquiera de estas herramientas pedagógicas ya pueden iniciar las gestiones formales.
Las solicitudes se canalizan a través del correo electrónico oficial de la comuna ([email protected]), donde se provee el protocolo correspondiente para la asignación de fechas y la posterior articulación con las áreas técnicas específicas.