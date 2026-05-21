Nueva propuesta

Villa Gobernador Gálvez: escuelas públicas y privadas podrán acceder a 22 dispositivos pedagógicos municipales

Se presentaron 22 dispositivos educativos, lúdicos y territoriales destinados a instituciones públicas y privadas de todos los niveles. Entre las principales novedades de este año destaca la implementación de un "Circuito Educativo" guiado, que facilitará el traslado de los alumnos.