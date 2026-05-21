En el sur provincial

Bomberos Voluntarios de San Lorenzo recaudaron casi $11 millones en una multitudinaria gala solidaria

Con un teatro Aldo Braga colmado y la participación de academias de danza de toda la región, Bomberos Voluntarios de San Lorenzo logró recaudar casi 11 millones de pesos en una gala organizada junto al municipio y el Concejo. Los fondos serán destinados a la compra de equipamiento clave para emergencias y rescates.