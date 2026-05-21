La solidaridad volvió a ponerse de manifiesto en San Lorenzo. En una noche marcada por la emoción, el compromiso comunitario y el reconocimiento al trabajo cotidiano de los servidores públicos, Bomberos Voluntarios de la ciudad logró recaudar casi 11 millones de pesos durante una gala benéfica realizada este domingo en el teatro Aldo Braga.
Bomberos Voluntarios de San Lorenzo recaudaron casi $11 millones en una multitudinaria gala solidaria
Con un teatro Aldo Braga colmado y la participación de academias de danza de toda la región, Bomberos Voluntarios de San Lorenzo logró recaudar casi 11 millones de pesos en una gala organizada junto al municipio y el Concejo. Los fondos serán destinados a la compra de equipamiento clave para emergencias y rescates.
El evento, organizado de manera conjunta entre la institución bomberil, la Municipalidad y el Concejo Municipal, reunió a cientos de vecinos que colmaron la sala para acompañar una propuesta artística y solidaria destinada a fortalecer el equipamiento del cuerpo activo.
La gala contó con la presencia del intendente Leonardo Raimundo y del presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore, además de representantes institucionales, familiares y miembros de distintas organizaciones de la región.
Fondos para equipamiento clave en emergencias
El total recaudado alcanzó los 10.900.000 pesos y será destinado principalmente a la adquisición de una tijera hidráulica, una herramienta fundamental para el trabajo de rescate vehicular y asistencia en accidentes de tránsito.
Además, la Municipalidad de San Lorenzo efectuó un aporte de 3 millones de pesos destinado a la compra de un desfibrilador externo automático (DEA), equipamiento esencial para la atención de emergencias médicas y maniobras de reanimación.
Por su parte, la diputada provincial Silvana Di Stéfano realizó una contribución de 1.500.000 pesos para colaborar con el fortalecimiento operativo de la institución.
Desde Bomberos Voluntarios destacaron que la incorporación de nuevos equipos resulta indispensable para continuar respondiendo con eficacia ante situaciones de alta complejidad, especialmente en una región atravesada por una intensa actividad industrial y logística.
Una noche de arte, danza y compromiso
La gala tuvo además un fuerte componente cultural, con la participación de academias y grupos de danza de San Lorenzo y localidades vecinas que ofrecieron distintos espectáculos sobre el escenario del teatro Aldo Braga.
La coordinación general del evento estuvo a cargo de Miriam Docola, quien trabajó junto a integrantes de la institución y referentes culturales de la ciudad para dar forma a una jornada que combinó entretenimiento y solidaridad.
Entre los grupos participantes estuvieron BCM, Carla Bazano, Leila Abraham, ABC, Zumba de Barrio San Martín, Renacer, Sentir de mi Tierra, Liberté, Ánima, Urbano Puerto San Martín, Enjoy, Relevé, Impulsa, Estudio de Danzas Oliva y el Ballet Miriam Docola.
Cada presentación fue acompañada por el aplauso del público, en una noche que logró unir distintas expresiones artísticas bajo un objetivo común: colaborar con quienes diariamente prestan servicio ante incendios, accidentes y emergencias.
Reconocimiento al trabajo de Bomberos
Durante el evento también hubo múltiples expresiones de reconocimiento hacia el cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, especialmente tras la intervención desarrollada días atrás en el incendio registrado en la planta de Vicentin.
La labor desplegada en aquel operativo, junto a otras fuerzas de emergencia, fue destacada por autoridades y vecinos debido a la complejidad del siniestro y la rápida respuesta brindada para controlar la situación.
En ese contexto, la gala funcionó además como una demostración concreta del respaldo que la comunidad sanlorencina mantiene hacia una institución considerada esencial para la seguridad y la asistencia regional.
Un respaldo que se fortalece año tras año
Desde la organización remarcaron que el éxito de la convocatoria volvió a reflejar el fuerte vínculo existente entre Bomberos Voluntarios y la comunidad.
La importante cantidad de público presente, los aportes institucionales y el acompañamiento de artistas y academias dejaron en evidencia un reconocimiento que trasciende lo económico y que se sostiene en la valoración cotidiana del trabajo que realiza el cuerpo activo.
En una ciudad atravesada por el crecimiento industrial, el movimiento portuario y la circulación permanente de transporte pesado, el rol de Bomberos Voluntarios adquiere una importancia estratégica para la respuesta ante emergencias.
Por eso, más allá de los fondos obtenidos, la gala solidaria terminó consolidándose como una muestra del compromiso colectivo de San Lorenzo con una institución que, cada día, responde donde más se la necesita.