En segunda instancia

Confirmaron la condena a 11 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de niños en Fortín Olmos

Así fue dispuesto por los camaristas Eduardo Bernacchia, Alejandro Tizón y Bruno Netri, luego de una audiencia de apelación que se desarrolló en los tribunales de Vera. El condenado tiene 33 años, fue identificado como Cristian Sebastián Bracho y cometió los ilícitos en perjuicio de la hija y del hijo de una mujer que era su pareja. El fiscal Valentín Hereñú representó al MPA en las diferentes etapas del proceso penal.