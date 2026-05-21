Un tribunal de segunda instancia confirmó la condena a 11 años de prisión impuesta a Cristian Sebastián Bracho por haber abusado sexualmente de una niña y de un niño en Fortín Olmos (departamento Vera). Las víctimas son la hija y el hijo –menores de edad– de una mujer que era la pareja del agresor al momento de los hechos.
Confirmaron la condena a 11 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de niños en Fortín Olmos
Así fue dispuesto por los camaristas Eduardo Bernacchia, Alejandro Tizón y Bruno Netri, luego de una audiencia de apelación que se desarrolló en los tribunales de Vera. El condenado tiene 33 años, fue identificado como Cristian Sebastián Bracho y cometió los ilícitos en perjuicio de la hija y del hijo de una mujer que era su pareja. El fiscal Valentín Hereñú representó al MPA en las diferentes etapas del proceso penal.
La sentencia de la Alzada fue dispuesta por los camaristas Eduardo Bernacchia (presidente del tribunal), Alejandro Tizón y Bruno Netri, luego de una audiencia de apelación que se desarrolló en los tribunales de Vera.
El fiscal Valentín Hereñú representó al MPA en las diferentes etapas del proceso penal. En tal sentido, recordó que “la condena había sido impuesta en primera instancia en un juicio oral en noviembre del año pasado”, y puntualizó que “tras analizar los fundamentos, desde la Fiscalía presentamos un recurso de apelación para pedir la revisión del monto de la pena mientras que, por su parte, la Defensa hizo lo mismo para solicitar la absolución”.
En cuanto a lo resuelto por los camaristas, el fiscal subrayó que “valoramos que se haya avalado la decisión condenatoria”, y agregó que “evaluaremos los pasos a seguir en función del monto de la pena”.
Abusos
Hereñú señaló que “el condenado cometió los ilícitos en reiteradas oportunidades entre diciembre de 2024 y enero del año pasado, época en la que convivió temporalmente con su pareja, la hija y el hijo de ella en una casa en Fortín Olmos”. Explicó que “las víctimas residen con su padre en otro lugar de la provincia y habían ido a la vivienda del condenado para pasar las vacaciones de verano”.
El funcionario del MPA afirmó que “Bracho abusaba de la niña y del niño en ocasiones en las que se quedaba a cargo de cuidarlos”, y añadió que “luego los amenazaba para evitar que hablaran con otras personas de sus padecimientos”.
“El condenado se aprovechó de la diferencia de edad con las víctimas, del vínculo que los unía y de la situación de vulnerabilidad en la que estaban las dos personas menores de edad”, aseguró el fiscal.
En cuanto al origen de la investigación penal, Hereñú planteó que “la niña les contó lo sucedido a vecinos de Fortín Olmos, quienes realizaron la denuncia correspondiente”. En tanto, destacó que “ella reiteró el relato de los hechos en una entrevista en cámara Gesell y su hermano luego pudo hablar sobre el tema con su padre y declarar en la Comisaría de la Mujer”.
Calificación penal
La condena impuesta y confirmada a Bracho es por la autoría del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por la convivencia prexistente con dos víctimas menores de 18 años).