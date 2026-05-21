Flagelo social

Las muertes por suicidios superan a las ocurridas por crímenes o siniestros viales en el norte santafesino

El dato se desprende del informe anual del fiscal regional Rubén Martínez. El detalle de 2025, por otra parte, valora la incorporación de nuevos fiscales. Preocupación el avance del microtráfico de drogas y la violencia juvenil.