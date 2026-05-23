Las localidades de Santurce y Villa Trinidad fueron escenario de una jornada de actividades institucionales en la que se concretó la entrega de aportes económicos destinados a obras, equipamiento y fortalecimiento de servicios comunales e instituciones locales.
Nuevos fondos permitirán incorporar maquinaria y mejorar servicios en Santurce y Villa Trinidad
Las localidades del departamento San Cristóbal recibieron fondos destinados a maquinaria, servicios públicos y fortalecimiento institucional. También se entregaron aportes a entidades sociales y deportivas.
Las actividades contaron con la participación del senador provincial Felipe Michlig, el diputado provincial Marcelo González y el delegado regional de Educación, Maximiliano Rodríguez.
Santurce incorporará una nueva unidad para servicios comunales
En Santurce, las autoridades fueron recibidas por el presidente comunal Rubén Blanco y miembros de la comisión comunal.
Durante el encuentro se oficializó la entrega de un aporte de 29 millones de pesos correspondiente al programa provincial Obras Menores, recursos que serán destinados a la compra de una pickup 0 km para fortalecer los servicios comunales.
Según explicaron las autoridades locales, la incorporación del nuevo vehículo permitirá optimizar tareas operativas y mejorar la capacidad de respuesta ante distintas demandas de la comunidad.
Además, se informó que la comuna avanza en otros proyectos vinculados a Obras Menores, entre ellos iniciativas destinadas a la adquisición de maquinaria para el mantenimiento y mejoramiento de caminos rurales.
En la localidad también se destacó el avance de otras inversiones recientes, como el aporte destinado a la construcción de un natatorio comunal.
Villa Trinidad sumará un camión compactador
Posteriormente, la comitiva se trasladó a Villa Trinidad, donde fueron recibidos por el presidente comunal José Luis Sánchez y el coordinador administrativo Fernando Depetris.
En la oportunidad se concretó la entrega de un aporte de más de 185 millones de pesos destinado a la adquisición de un camión compactador 0 km para mejorar el servicio de recolección de residuos en la localidad.
Las autoridades remarcaron la importancia de incorporar equipamiento moderno para optimizar la prestación de servicios públicos y acompañar el crecimiento urbano de la comunidad.
También se adelantó que existen otros proyectos de Obras Menores presentados por la comuna que podrían registrar novedades en los próximos días.
Aportes para instituciones sociales y deportivas
La agenda en Villa Trinidad incluyó además la entrega de aportes a instituciones locales.
El Centro de Jubilados y Pensionados recibió un aporte de 3,5 millones de pesos destinado a trabajos de reparación del techo del edificio institucional. Los fondos fueron recibidos por el presidente de la entidad, Juan Carlos Abratte.
Por otra parte, el Club Atlético Libertad Trinidad recibió un aporte de 1,5 millones de pesos para obras de iluminación en la cancha de tenis de la institución. El subsidio fue entregado al presidente del club, Fernando Abratte.
Además, se informó que próximamente llegarán ocho reflectores LED de 1000 watts destinados a mejorar la iluminación del predio deportivo de la entidad.
Las autoridades también señalaron que continúan colaborando con distintas obras y actividades impulsadas por instituciones intermedias de la localidad, entre ellas proyectos vinculados a infraestructura deportiva y actividades tradicionales de la comunidad.