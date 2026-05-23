Departamento Las Colonias

Humboldt conmemorará el 25 de Mayo con propuestas culturales y un gran encuentro comunitario

La localidad celebrará el próximo 25 de Mayo con una agenda de actividades que incluirá el acto oficial por el Día de la Patria, espectáculos musicales, presentaciones folklóricas y una feria de emprendedores en el Circuito Aeróbico.